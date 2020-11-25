法國運營商Orange下周開啟移動5G:公民協商未結束的城市，等結束再開啟

法國通訊運營商Orange11月25日星期三宣布，從12月3日起，在法國15個城市推出移動5G網絡服務，覆蓋尼斯，馬賽，勒芒，昂熱，克萊蒙費朗，另外一些市政府決定延期執行；另外Orange還宣布，年底之前將有超過160個鎮將被其5G服務覆蓋。

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Orange公司在一份聲明當中宣布了上述決定，並承諾年底前投入使用的5G移動網絡將比現有的4G快3-4倍。法新社指出，長期來看5G移動網絡可以達到10倍速，但運營商還需要考慮網絡擁堵等情況。競標成功的法國通訊運營商當中，只有SFR官方宣布上周五已經在尼斯正式開通移動網絡，Free公司表示將在接下來幾個星期開展，而布依格還沒有宣布具體的選址。

理論上來講，各大公司從11月18日起已經可以使用5G頻段，但仍然需要在法國國家頻譜管理局和各個市政府處，走完技術許可和提交信息的程序。例如北部里爾，中部格勒諾布爾等地，生態綠黨或左派市長都宣布，先進行延期處理，之後等待2021年春天法國國家食品，環境及勞動衛生署的報告出爐，再做決定。對此，Orange總裁斯蒂凡-理查德表示，巴黎市政府沒有選擇延期，但比較在意公民協商，因此公司決定先等待公民協商結束，之後在開啟5G網絡。“公民協商未結束，不會開啟，這是對各個城市和其立場的尊重”。他還強調，“本次5G鋪設將會協同4G網絡的普及化，和地方政府協調，逐漸開展”。