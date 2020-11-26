法國三警察毆打音樂製作人再引爆整體安全法爭議，政府宣布改寫法條

備受爭議的法國“整體安全法”草案在本周二於國民議會初審通過，正待參議院審核。這一得到法國警察工會和執政黨與其聯盟支持的法案，初衷是為了“保護共和國的執法群體和其家人等，免於因其面部特徵，身份信息泄露遭到暴力攻擊甚至死亡威脅”，但卻因為在法國傳統價值觀念的自由平等之下頗為敏感，以往的警民衝突並未給這一法案提供適當的社會背景，因此在社會各界招致強烈抵觸。近日又被曝出三名警察在巴黎對一名黑人音樂製作人拳腳相向，並伴隨涉嫌種族歧視的侮辱言語，這令此法引發的社會反彈更加強烈。11月26日，內政部已要求巴黎警察局局長暫停涉事警察職務。有關其暴力的調查仍在繼續，另外法新社當天引述不具名的消息人士的話稱，已有第四名涉事警察被暫停職務。

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根據法新社從警方處獲得的筆錄，這三名警察在上周六發現一男子不戴口罩，因此試圖檢查他的身份，但這名男子卻在樓里“對他們暴力相向”。但根據事發大樓屋前的監控錄像帶，當中的畫面卻顯示的是三名警察拽着這名黑人男子進入房間，並拳打腳踢，還使用棍棒對他進行毆打，而被打的男子試圖保護面部和身體，並未出現毆打警察的畫面記錄。上述畫面持續了五分鐘。此後，這一房間地下室的一些人員趕來門口，這時黑人男子才得到喘息空間，但之後警察卻往屋裡投擲了一枚催淚彈。此後，黑人男子首先是被抓捕，理由是“對公務人員構成暴力”，以及“反叛”，但巴黎檢方卻隨後開啟了新的調查，這次是因為“公務人員製造暴力，並有虛假書寫”。黑人男子的律師慶幸道，“幸虧有監控視頻，否則他現在可能早已入獄”。

這名黑人音樂製作人的遭遇引發了各界強烈反響。法國球員格里茲曼，烏姆蒂蒂，門迪，姆巴佩，現國民議會執政黨黨組主席，前內政部長卡斯塔納，司法部長等人均表示震驚，譴責。社交網絡上也出現呼聲，要求“抗議整體安全法，繼續允許人們拍攝警察”。

“整體安全法”草案的第24條規定，如果“在警察或者武警進行干預的時候對其進行拍攝，拍攝目的是為了損害警察或武警的人身安全或者精神狀態，且畫面等所有材料當中暴露了警察或者武警的面部，或者可以將其識別出來”，“此類畫面等載體的傳播”“將讓涉事者面臨一年監禁，和45000歐元的罰款”。

鑒於各界的輿論壓力和近期爆出的至少另一起警暴（暴力清空被難民佔領的共和國廣場），總理卡斯泰在11月26日星期四晚間宣布，將組建一個獨立委員會，負責重新書寫“整體安全法”草案的第24條規定。這一獨立委員會的組建建議由內政部長達馬南提出，法國人權諮詢委員會主席讓-馬克-布爾古布古將作為負責人，完成這一重寫法條的任務。在與多個媒體工會以及包括記者無國界在內的記者代表協會見面後，總理府宣布了上述重寫法條的決定，但眾多記者工會表示不可接受，要求完全取消這一法條。