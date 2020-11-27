警察暴力震動法國高層，犯事警察一旦證據確鑿將立即開除

11月27日星期五，法國總統馬克龍對監控畫面曝光的警察涉嫌暴力與辱罵黑人音樂製作人一事表示出極大的震驚與憤慨。近期的多起警察暴力事件引發了法國政府和社會各界的高度重視，總統與內政部長均對此表態。

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路透社表示，馬克龍在與一場和內政部長達馬南的單獨談話中明確表示自己對上周六發生的這一事件感到“非常震驚”，並要求後者“預備非常清晰的懲罰措施”。截至目前涉事的警察已經被暫停職務，內政部長也已經將此事訴諸法國國家警察監察總局進行調查。他表示，“監控畫面內容卑劣到無法形容，極度令人震驚…司法部門一旦做出最終決定，我將立即要求開除涉事警察，他們玷污了共和國的制服”。

雖然強烈譴責這一事件當中的警察暴力，但他依舊錶示“無保留地支持整體的警察群體”，並認為“當一部分警察胡作非為，他們就必須脫下共和國的制服，必須被處分，必須離職，必須受到司法的懲罰”。

然而被毆打的黑人音樂製作人的律師則並不買賬。律師稱，“不是這些警察胡作非為，他們根本就是違法，是犯罪人員，非法進入了音樂製作人的公司大樓，並對他進行種族侮辱”。警察工會秘書長則認為，涉事警察“不配繼續呆在這個集體當中，這種行為絕不能容忍”。另外有反種族主義協會（SOS Racisme）指出，一開始警察做涉嫌造假的供述當中，說黑人男子攻擊了警察，如果不是有監控錄像，被警察毆打侮辱的黑人男子極可能現在早就被打入監獄，被要求賠款，“這些警察膽敢這麼做，是因為他們知道他們的供述版本將會得到其上級，乃至內政部和總統府的綠燈，長期以來可以免於受到制裁，導致了這種事件系統性地發生”。

下周一，內政部長達馬南將出席一場國民議會法律委員會的聽證，就“巴黎警察在多起事件當中使用暴力的情況”做陳述。