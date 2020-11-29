法國總統府致電被毆的黑人音樂人慰問，涉事警察面臨警暴公訴

巴黎檢察院對涉嫌毆打黑人音樂製作人米歇爾-澤克勒的警察提起公訴，罪名包括種族主義言論，故意使用暴力，偽造書面材料等。涉事警察已處於審前拘留。

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11月29日星期天，巴黎檢察院對三名涉嫌毆打黑人音樂製作人米歇爾-澤克勒的警察提起公訴，罪名包括種族主義言論，故意使用暴力，虛假書面材料等，並將他們置於審前拘留。另外法新社引述消息人士的話稱，第四名涉案警察也因主要涉嫌“故意使用暴力”而被提起公訴，此人涉嫌朝黑人音樂製作人澤克勒室內扔催淚瓦斯。這起事件再次把仍未正式推出的整體安全法推向輿論風口。

根據Franceinfo的報道，總統府本周六已經給澤克勒打了一通電話，詢問了解了一下他的最新狀況，同時向澤克勒重申，對於總統馬克龍來說，澤克勒所經歷這一切“令人羞愧”。另外法新社也引述澤克勒一名律師的話稱，的確接到了總統府的電話。律師稱 “對檢方的行動感到滿意”。

檢察官在報告當中指出，三名涉事警察最後 “承認毆打是沒有必要的，這麼做的原因，主要是當時非常恐懼”。另一方面，他們卻否認“發表了種族主義言論”，也拒絕承認承認在訊問筆錄當中造假。這些警察表示，他們當時檢查了澤克勒是否“未戴口罩”，並且由於他散發出“強烈的大麻氣味”而對他進行控制，後在澤克勒身上發現了0.5克大麻。