法警毆打黑人事件：受害者鬆了口氣

4名法國警察因涉嫌在巴黎毆打一黑人男子而被起訴，其中兩人被拘留。受害者律師表示，遭毒打的米歇爾·澤克勒(Michel Zecler)鬆了口氣。內政部長吉拉德·達曼寧（GéraldDarmanin）一再表示民眾應該信任警察。達曼寧還表示：共和國警察、國家憲兵隊需要做出表率。受害者指控警察在毆打他時罵他是“黑鬼”(sale nègre)，警察否認他們曾有過種族歧視的言論。

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2020年11月21日晚19點40分，法國黑人男子、音樂製作人米歇爾·澤克勒步行走向自己的音樂製作間時，警察在巴黎17區離他工作地點不遠的地方截住他，質問他為什麼違反規定不戴口罩。

根據事後警方詢問筆錄，米歇爾·澤克勒對警方的檢查和質問置之不理，走向自己的音樂錄音間。3名警察只好跟進。但事後在網上公布的監控視頻顯示，3名警察劈頭蓋臉地毆打澤克勒，而澤克勒慘叫“救命”。

衝突過程中，澤克勒在9名音樂製作同事的幫助下將3名警察推出屋子。而聲援的一名警察卻打碎了一扇窗戶，向屋內投擲了一枚催淚彈。該事件在法國引起轟動，暴力執法再次成為一個星期來的新聞焦點。

預審法官以“公務人員蓄意使用暴力”和“偽造”兩項罪名起訴了3名警察。另一名涉嫌向澤克勒工作室投擲催淚彈的警察被控“蓄意暴力”。

馬提尼克大區議會議長塞爾熱Serge LETCHIMY 27日致函法國總統馬克龍；他表示，警察暴力執法毆打米歇爾·澤克勒，這個事件發生在《人權宣言》誕生國-法國簡直是一種恥辱。

這名議長還表示；停職、警告等隔靴抓癢的做法都不是問題的解決辦法。為終止暴力執法，定要做出服眾的判決。

4名涉案警察年長者44歲，有近20年的警齡；最年輕的警察2017年開始當警察，年僅23歲。