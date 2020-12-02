控制疫情：法政府設法阻止公民前去瑞士等鄰國滑雪

歐洲的滑雪場地聖誕季節是否應該關閉？法國、意大利、德國為防止疫情已經決定關閉滑雪場。法國總統馬克龍12月1日宣布的措施更加嚴格，滑雪纜車不得啟動。但是喜愛冬季運動的法國人完全可以去瑞士、奧地利或西班牙去滑雪。據最新消息，法國奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區(Auvergne-Rhône-Alpes) 、薩瓦省、伊澤爾省和上薩瓦省的大區議會主席聯合山區專業人員狀告政府。他們提請法國最高行政法院推翻政府聖誕關閉滑雪電纜車的“不公正”決定。

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困擾法國政府的是歐洲聯盟範圍內沒能統一關閉滑雪場。現政府考慮讓從國外滑雪返回的法國人實施1個星期的隔離措施，希望找些麻煩就可以阻止想外出度假的法國人。但政府的意願也是很難實現的。

法國總理卡斯泰12月2日接受全天候電視台BFMTV電視台記者採訪時表示，執意前往鄰國滑雪的法國人返回時將需要接受7天隔離。此言一出招惹來在野黨、邊防治安警察協會的嚴厲斥責。法國勞工民主聯合會（CFDT）海關部在一份聲明中表示，怎樣設崗？如何監察？瑞士和法國有572公里的邊境，邊境過境點多達50個，而我們僅擁有9個大隊。固定的邊檢是不可能實現的。

同瑞士和意大利毗鄰的上薩瓦省（Haute-Savoie）女議員杜碧-穆勒對法新社記者表示，打擊有組織的犯罪活動等是邊境重要工作，他們騰不出手追蹤是否有法國人違規到鄰國去滑雪。法國極右翼政客瑪麗娜·勒龐更是不客氣地表示，法國已經無法控制來自邊界的恐怖分子、毒品走私販和非法入境者，還談什麼追蹤去瑞士滑雪的冬季體育愛好者？！

法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）12月2日在LCI表示，為了更好地防止疫情擴散，聖誕關閉滑雪場地是必要的措施。我們需要說服夥伴國，協調好才能使得防疫措施更加有效。

勒梅爾還表示，病毒再一次傳播對大家來說都是個問題。那麼法國關閉了滑雪場地的纜車，而眾多的法國人卻跑到瑞士等鄰國去滑雪，這對法國滑雪場來說是不公平的。

世界衛生組織突發事件規畫執行主任萊恩（Michael Ryan）2日表示；滑雪本身不會給大面積傳播病毒帶來風險。但是為滑雪去機場、乘坐大客車、擁擠在封閉的電纜廠里；滑雪後聚集在咖啡館或餐館，這就會引發傳播的機會。

德國巴伐利亞州州長馬庫斯·索德爾（Markus Söder）對法國關閉滑雪場和電纜廠表示支持。巴伐利亞州的滑雪場地也決定跟進法國，暫停營業。索德爾表示，往年冬季的習慣要改一改，因為有疫情困擾着我們。

奧地利財政部部長格諾特·布呂梅爾（Gernot Blümel）明確表示，他反對關閉滑雪場。他表示，如歐盟決定關閉所有的冬季滑雪場的話，奧地利將蒙受20億歐元的經濟損失。