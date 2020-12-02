法國前總統德斯坦辭世 享年94歲

法國前總統德斯坦2020年12月2日離世，享年94歲。年僅48歲步入愛麗舍宮的德斯坦以年青、現代、務實的形象出現在眾人面前。在連選連任敗給密特朗之後，他經常以重要角色出現在法國的政治舞台上。一段時間以來，他由於心臟不好多次住院。2日晚得知這一噩耗後，法國議會為他默哀。法新社記者表示，他在盧瓦-謝爾省（法語：Loir-et-Cher）歐棟(Authon)故居在家人的陪伴下辭世。另據最新消息，德斯坦基金會和歐洲一台(Europe 1 )均表示，德斯坦死於新冠病毒。

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2020年9月14日，德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）在位於巴黎15區的蓬皮杜醫院住院。

《巴黎人報》報道說，德斯坦可能是因呼吸問題而進入蓬皮杜醫院的急救室的。不過，德斯坦的隨行人員沒有能夠對此給與確認。

法新社援引德斯坦身邊的另一個消息來源報道說，德斯坦前幾天在他位於盧瓦河谷地區的鄉下別墅過了一個周末，然後返回巴黎。周一下午大約3點鐘的時候，急救人員來到他在巴黎的家中把他接到了醫院。德斯坦的夫人陪他到了醫院後又返回了他們的家裡。

德斯坦的兒子路易周一下午被法新社聯繫到之後說；就他父親的健康狀況，他沒有任何可以說的。德斯坦的兒子還說，他（父親）上了年紀，有時狀態不是那麼太好，如此而已，其他的，就是想象了。德斯坦的兒子還補充說，幾天前見過他父親，當時沒有問題。

德斯坦於2020年2月2日過了94歲生日。他過去曾好幾次入住蓬皮杜醫院的心臟科。他1974年當選法國總統，是法國三十年大繁榮和68年5月運動後，第一位非戴高樂主義者總統。他最後一次公開露面，是去年9月30日參加法國前總統希拉克的葬禮。