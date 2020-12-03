德斯坦前總統生前引領歐洲法德模式

因感染Covid-19病毒，終年94歲的法國前總統德斯坦生前致力於歐洲一體化建設。他與五年前2015年11月去世的聯邦德國前總理施密特一同被視為是歐洲法德模式的奠基者與監護人。

廣告 繼續瀏覽後續

法國前總統德斯坦（Valéry Giscard d’Estaing）因感染Covid-19病毒於周三夜間在位於法國中部Loir-et-Cher的家中逝世，終年94歲。綜合本台RFI周四（2020年12月3日）的多篇法文報道，法國前總統德斯坦離開人世前，在親人們的陪伴下，在自己家中度過了其此生的最後時刻。

德斯坦前總統曾思考歐洲聯邦

剛剛在周三夜間因病離世的法國德斯坦前總統生前致力於加強歐洲政治建設，從之前的歐洲經濟共同體（CEE）到如今的歐洲聯盟(UE)，他也被視為歐洲法德模式的重要奠基者和監護人之一。對此，本台RFI常駐布魯塞爾記者Pierre.B周四在報道中予以確認 : 德斯坦前總統是一名堅定的歐洲建設支持者。

法國前總統德斯坦曾在2002年至2003年間主導“歐洲未來大會”的辯論，促成了歐盟地域擴展後，旨在實現歐洲政治深層次和解的歐盟憲法條約（TCE）。儘管，這一條約於2005年在法國與荷蘭舉行的全民公投中遭到否決，但其在歐洲建設中的重要性不減。德斯坦前總統可能曾經考慮過在歐洲實施聯邦制的選項。

德斯坦前總統生前褒揚施密特

法國前總統德斯坦對歐洲建設的積極態度也反應在其與同期聯邦德國總理施密特（Helmut Schmidt）之間的緊密關係，這種良好關係在他們兩人卸任後，一直得以保持。德斯坦前總統生前曾盛讚聯邦德國前總理施密特是一名真正的朋友，忠實的朋友。這是他在五年前施密特去世後，接受媒體採訪時的表述。

法國前總統德斯坦和德國前總理施密特兩人都曾經歷過兩次世界大戰，而二戰後則一起致力於法德兩國的和解。他們兩人都出任過財經部長，也都堅定支持歐洲一體化建設。他們倆於1974年5月分別在法德兩國執掌最高權力。1981年德斯坦卸任法國總統。1982年施密特離開聯邦德國總理職位。

德斯坦前總統是歐洲建設先鋒

儘管德斯坦和施密特出自不同的政治陣營，但他們之間的密切關係促成了歐洲建設的發展。2013年他們最後一次一起接受媒體的電視採訪。兩年後的2015年，法國前總統德斯坦親自赴漢堡出席了他的忠實朋友ˎ 終年96歲的德國前總理施密特的葬禮。

本台RFI記者Pascal.T周四發自柏林的報道說，德斯坦前總統（1926年02月02日-2020年12月02日）把法德夥伴關係建設成了一種真正的歐洲動力。他的一些決定至今仍然有跡可尋。比如：歐洲議員的普選ˎ 歐盟成員國領導人的理事會機制ˎ 促成歐元的歐洲貨幣體系等等。