德斯坦：以推動法蘭西政治體制與社會現代化改革名垂青史

法國前總統德斯坦因新冠感染於12月2日晚去世，享年94歲。法國政界和歐洲領袖一致向這位富有歐洲政治遠見的前總統致敬。德斯坦曾經的大刀闊斧深刻改革對法國社會影響深遠。法國總統馬克龍3日晚間就德斯坦去世進行電視講話。

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成績優秀

德斯坦聰慧過人，從小學習成績優異，獲得哲學和數學雙高中畢業書，1944年投筆從戎曾經參戰8個月，獲得二戰十字勳章。隨後他先後考入法國綜合理工學院和國立行政學院並以優異成績獲得文憑。從政後德斯坦曾經擔任過戴高樂和蓬皮杜總統的部長。

曾經是法國最年輕的總統

德斯坦決定競選法國總統。他當年打造自己年富力強，富有理想，親民施政和朝氣蓬勃的形象，給法國政壇帶來朝氣。德斯坦與女兒同時出現在競選海報上，讓人耳目一新。德斯坦在總統選舉兩輪投票之間電視公共辯直播與對手密特朗對話，德斯坦的一句“您對人們愛心沒有獨霸權”，讓他於1974年勝選，以48歲成為當時最年輕的法國總統。

當時法國戰後經濟欣欣向榮的三十年光輝剛剛結束，68年五月學潮已經過去。德斯坦推動國家現代化改革，他的政治主張屬於中間偏右的自由派和基督教民主派。德斯坦上任後塑造親民的現代總統形象，包括去普通人家做客。德斯坦奉行自由主義，在新聞媒體方面，他推出措施，如停止政府對報刋的沒收行為，增加民主保護，比如停止電話監聽，削減了法國廣播電視署的壟斷地位，停止對法國電影存有的政治和經濟方面的審核。

法國社會改革重要成就

在德斯坦任職期間通過了“離婚自由”法律，就是允許雙方協議離婚和分居離婚，他支持女部長西蒙娜·威儀通過“墮胎自由”法令，成為他政績的重要亮點之一。德斯坦還將法國成年門坎從21歲降到18歲即享有選舉權。德斯坦簽發了關於保護殘疾人融入社會的基本指導法律，讓殘疾人享有與正常人同樣的生活權力，包括工作和基本收入等。該法律被認為是保護殘疾人權力的里程牌。德斯坦還提高了養老金和家庭補助等。

歐洲建設積極推行的政治家

德斯坦是歐洲建設的積極支持者。他被譽為堅信歐盟的法國政治家，還創設了歐盟峰會，支持擴大歐洲議會權力。德斯坦從踏入政壇開始就尋求與德國合作，推動“歐洲合眾國”的理念。擔任總統後他與德國總理施密特共同建立歐洲貨幣聯盟。

在2001年歐盟理事會任命德斯坦為歐洲未來公約委員會主席，負責起草歐洲憲法，從而簡化歐盟已有的各種條約，因此被世人視為“歐洲憲法之父”。但是由於當時條件不成熟，雖然歐盟25國首腦於2003年10月簽署該憲法，但是卻遭到法國，荷蘭等國公民投票反對，該法案於2005年流產。

法國和歐洲領袖致敬

法國總統府於2日晚間發布長篇悼念文章，總統馬克龍今晚3日電視講話悼念被稱為身為國家的僕人和尋求進步與自由政治家的德斯坦。

法國前總統薩科齊發推讚揚德斯坦是法國榮耀，讚譽德斯坦一生致力於加強歐洲聯合的關係，推動歐盟一體化建設進程。

法國前總統奧朗德表示德斯坦讓法國現代化，強化法德聯盟，推動歐洲建設，曾經奠定歐元基礎和歐盟共同市場。奧朗德說德斯坦逝世讓法國失去了一位偉人。奧朗德還稱讚德斯坦選擇面向世界開放，因為德斯坦認為通過歐洲建設的成功能讓法國更加強大。

法國極右民粹領袖瑪麗-勒龐發推說在法國進入危機時刻德斯坦當選總統，德斯坦推動民眾獲得更多自由和科技進步。勒龐也說，德斯坦曾經在2018年承認應該控制進入法國的家庭團聚。

德國總理默克爾表示說，德國失去了一位朋友。

據法國《世界報》評論認為，德斯坦無疑是位有高度智慧的政治家，非常敏感，但同時也自戀心重，雖然他追求民眾愛戴，但是與去世不久的深受民眾熱愛的前總統希拉克不同，德斯坦孤芳自賞。該報指出，德斯坦擔任總統之初有雄心的改革措施，與總統任職後期受到一些指控形成鮮明對比；德斯坦在擔任財政部長時遭指控收取了中非共和國總統的鑽石禮品等醜聞，都損害了他的形象。