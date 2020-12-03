德國媒體就法國前總統德斯坦逝世立即表示了哀悼，對他的政治功績表示了多方讚揚，並稱讚他是德國的朋友。

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《法蘭克福彙報》寫道，作為年輕的總統，德斯坦對法國進行了現代化，但法國人並不因此愛戴他。儘管如此，德斯坦從未停止為法國人服務。特別是作為歐洲的鋪路人，他做了很多努力。德斯坦希望被視為是德國的朋友。根據他的生平，對鄰國德國擁有這麼友好的態度，不是理所當然的事。但他確實成了德國的朋友。

《南德意志報》讚揚德斯坦是歐洲的務實主義者。作為法國總統，德斯坦當年引導歐洲前行。他和他的朋友，當時的德國總理施密特一起，打造了歐洲貨幣聯盟。但傲慢貴族的聲譽始終伴隨着他。從他任期開始到結束，他始終是一個貴族。但在他的任期內，他帶來了深刻的政治變化。他和施密特一起，促進了德法和解。他和施密特也建立了終生友誼。德斯坦和施密特能建立如此親密的兄弟關係，在德法歷史上，迄今只有這一回。他們共同構架了歐盟貨幣系統，是歐元的父親。

德廣聯稱讚德斯坦是一位歐洲人和一位有遠見的人。他出生在當時被法國佔領的德國城市科布倫次，這有可能決定了他的人生道路。作為中學生，他在巴黎反過來又經歷了德國佔領法國時期。他崇拜的是肯尼迪。他帶來了新的政治風格。他擔任總統後，對法國進行了現代化，並和施密特一起，促進了德法和解。沒有他們倆的遠見和努力，歐元就不會誕生。德斯坦是一位永世長存的法國總統。