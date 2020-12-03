法國政界向具有前瞻性的前總統德斯坦致敬

法國前總統德斯坦總統因新冠感染去世，法國各界向這位具有前瞻性，推動法國向現代化轉變，有歐盟憲法之父之稱的總統致敬。

廣告 繼續瀏覽後續

德斯坦家族12月2日晚間對外發布公告稱，德斯坦身體近期日益衰弱，因新冠病毒感染去世，終年94歲，其葬禮將只有最親密的親朋參加。

法國各界向這位具有前瞻性，推動法國社會向現代化轉變和有歐盟憲法之父之稱的總統致敬。

法國總統馬克龍讚揚德斯坦是位讓國家進步和自由的政治家，在擔任總統7年的時間裡逐步推動社會深度改革，讓法國進步，產生變化。馬克龍強調是在德斯坦任期內，18歲的年輕人獲得了投票選舉權，讓女性墮胎合法化，讓夫妻同意就可以離婚，他立法保證殘疾人融入社會。

德斯坦倡導法德聯合才有更強大的歐洲，他推動歐洲一體化進程。為維護世界經濟和政治穩定，德斯坦倡導首次在巴黎召開了西方主要工業國G7首腦會議。德斯坦的去世讓法國民族哀悼。

法國前總統薩科齊發推讚揚德斯坦是法國榮耀，他一生致力於加強歐洲國家的關係，推動歐盟一體化進程。

法國前總統奧朗德表示德斯坦讓法國現代化，他加強法德聯盟，推動歐洲建設，曾經奠定歐元基礎和歐盟共同市場。今天法國失去了一位偉人，他選擇面向世界的開放，他認為通過歐洲法國才更加強大。

法國極右民粹領袖瑪麗-勒龐發推說在法國進入危機時刻德斯坦當選總統，他推動民眾獲得更多自由和科技進步，他曾經在2018年承人應該控制家庭團聚。

巴黎市長伊達爾戈向這位深信歐盟的前總統致敬，他為法國向現代化發展奠定基礎，他極其關注巴黎的發展。

德斯坦1974年當選，成為法國當時最年前的總統。他屬於法國中右派，大力推動二戰後歐洲建設，被稱為“歐盟憲法之父”。