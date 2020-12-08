巴黎氣候公約5年紀念日之際 馬克龍總統到訪核電廠法馬通

法國總統馬克龍周二到訪坐落在勒克勒佐的核電廠法馬通，保證就業，同時進行經濟向綠色轉型，承諾到2035年將核能佔法國電力結構的份額減少至50%。

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法國總統馬克龍今天到訪坐落在中部地區勒克勒佐的核電廠法馬通，法馬通是法國生產核電機組的重要企業。在巴黎氣候公約生效5年之際，馬克龍總統到訪核電廠一方面要保證法國核電行業的就業，展示政府重視核電行業，強調核電在減少溫室氣體排放中和法國生產混合能源的重要性，推動法國核電行業的改革。另一方面承諾法國到2035年將核能佔法國電力結構的份額減少至50%。

此前法國總統接受採訪表示，法國生產的電能中屬於世界上使用碳化物最低的國家，核電生產過程中排放溫室氣體少，政府很難立刻全部代替核能發電。

法國核電重要企業法馬通等待政府大力支持，如果政府不訂購新反應堆將導致該企業失去競爭力，特別是隨着政府向綠色經濟過度，核電受到風能發電和太陽發電的挑戰。法國政府曾經研究全部使用可替代能源的可能性。

5年前171國了簽署《巴黎氣候協定》於11月4日生效，該協議規定每5年檢視減排成績，通過再談判的方式向各國政府施壓，將氣溫升幅控制在2攝氏度以內的目標努力。