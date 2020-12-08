法國前總統薩科齊被控腐敗檢方求刑四年

在法國，這是一場空前的審判，檢察官控告法國前總統薩科齊腐敗和濫用影響力徇私，要求判處四年徒刑，其中兩年緩刑。

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檢察官在進行長達五小時的起訴後，要求判處同案的前最高法院法官吉爾貝特·阿奇伯特（Gilbert Azibert）和薩科齊的朋友兼律師蒂埃里·赫爾佐格（Thierry Herzog）同樣的刑期。檢察官並要求禁止後者五年內行使律師職業。

檢察官控告說，如果前任總統牢記總統一職的偉大、責任和職責，就不會發生腐敗和徇私枉法。

檢察官繼續控告，共和國不會忘記他們的總統，那僅僅是因為他們創造了歷史，相反，人們不能容忍一位前總統忘記了他背負的共和國：法治國家。

檢察官認為薩科齊一案損害了共和國價值，損害了司法機構，法律專業和總統形象。

薩科齊周二在法庭自辯中嚴辭否認所有指控。更早些時候，薩科齊表示，將如怒獅一樣捍衛自己的清白。

前總統薩科齊被懷疑涉嫌於2007-2012擔任總統期間，締結“腐敗公約”，通過其律師赫爾佐格，從最高法院大法官阿奇伯特那裡獲得受司法保護的法國女首富貝當古涉嫌非法資助薩科齊一案的秘密信息。

而阿奇伯特則被懷疑以提供相關信息換取薩科齊承諾，影響任免程序，以換取覬覦已久的摩納哥大公國大法官之位，但後者並沒有得到這一職務。

2014年，薩科齊和赫爾佐格通過秘密手機通話，註冊名為“保羅·比羅斯”的別名，以方便進行私人會談。二人解釋稱購買這些手機是為了避免成為非法竊聽的目標。而法官懷疑他們實際上是為了避免被調查人員竊聽。

審判結束後，薩科齊離庭時一言不發。他的律師則指控檢方所指嚴重不符事實，檢方對大量的漏洞，視而不見，指控毫無道理。

律師表示，她的顧客薩科齊充滿信息，撤銷檢方的起訴“非常容易”。

星期三至星期四，被告將進行辯護。