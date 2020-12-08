法國染疫者每天過萬 聖誕節恐泡湯 馬克龍挨批

法國總統馬克龍原定12中旬放鬆禁足管制和商家限制。但現在法國疫情趨勢沒有按馬克龍的理想發展，每天確診的染疫人數過萬，且連日如此。法國政府打算在聖誕節前開放更多活動的計畫可能要泡湯…馬克龍受到前部長的批評。

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法國冠狀病毒感染者數量一直降不下來。之前馬克龍總統承諾如果每天感染人數降到5000之下，便可從12月15日開始放鬆管制，開放更多商業活動空間。但目前法國每天感染人數依然超過1萬。這個情況已經持續了數日。

法國衛生當局擔心一旦放鬆管制，聖誕節購物和團聚會導致更多人感染。法國衛生總局局長所羅門昨晚表示，按照着現在這樣的限制水平（寬鬆靈活），法國每天的感染人數遠遠降不到5000以下。他表示，現在法國的醫院繼續受到嚴重衝擊。他還警告疫情有進一步彈跳的可能。

不過，前法國社會黨部長賽格蘭-羅亞爾女士今天在法國南方電台表示，12月15日政府沒有理由不放鬆禁足和限制。這位左翼政治家時常出來對馬政府的政策批評幾句。她的理由是，醫院前線的冠狀肺炎患者並沒有比以前更多。所以就么有理由再讓疫情的威脅影響法國人的經濟活動。羅亞爾不同意政府設定的每天低於5000人感染的畫線。她認為“正確的標準是讓醫院保持在不飽狀態，能夠繼續治療”，因此有必要“監視住院的情況”。

英國已經在今天開啟接種輝瑞疫苗，估計法國和歐盟在今年年底之前也會批准啟動接種程序。法國巴斯德研究院研製的疫苗可能幾周後出來。據法國總理卡戴克斯日前邀請一位免疫專家介紹，屆時可能將有三四款疫苗可供選擇，但是他也警告說，這些疫苗出來只有兩三個月，科學家們沒有足夠的時間來評估回溯。馬克龍表示，接種抗冠狀病毒疫苗採取自願的原則。