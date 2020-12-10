出於人權顧慮 法國球星格里茲曼宣布立即結束與華為合作

法國國家男子足球隊球員，西甲巴塞羅那俱樂部球星安東尼·格里茲曼（Antoine Griezmann）12月10日通過其個人Instagram賬戶宣布，立即結束與中國通訊巨頭華為公司的合作。此前，據《華盛頓郵報》引述美國賓西法尼亞州一家名叫IPVM，負責審查和調查視頻監控設備的公司披露，華為被指參與了對維吾爾人的人臉識別項目。曾於2018年與法國隊奪得世界報的格里茲曼呼籲，華為應“儘快採取具體行動，譴責這種大規模的鎮壓”。

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《華盛頓郵報》星期二報導指，該報在研究機構IPVM的協助下，於華為網站取得相關的項目資料，發現華為確實與主打人臉識別技術的北京曠視科技有限公司（Megvii）進行了項目合作。報導指，該測試報告記載了華為公司於2018年與曠視科技合作測試了，可以掃描面部的人工智能相機系統，該測試系統能夠估算每個人的年齡、性別和種族，倘若檢測到維吾爾族人的臉，則會觸發“維吾爾族警報”，並可能向中國警察發出警報。

報導指，上述測試報告是在華為網站上找到的，但是在《華盛頓郵報》和IPVM向該公司徵求意見後不久便被刪除。不過，華為與曠視科技集團都承認該文件是真實的。華為的發言人格倫·施洛斯（Glenn Schloss）則表示，該報告“僅僅是測試，還沒有看到實際應用。華為僅提供用於此類測試的通用產品。我們不提供自定義算法或應用程序。” 曠視科技發言人也強調，該公司的系統並非旨在針對或標記種族群體。

對此，格里茲曼星期四在Instagram賬戶上發出了一則黑底白字的聲明。聲明寫道，“在強烈懷疑華為利用人臉識別軟件促成了‘維吾爾警報’的開發後，我宣布立即終止與該公司的合作。”他還邀請華為“儘快採取具體行動，譴責這種大規模的鎮壓，並利用其影響力促進社會對人權和婦女權利的尊重”。

消息顯示，此前在西甲馬德里競技隊效力的格里茲曼在2017年4月成為華為全球品牌大使，隨後代言了P10手機等系列產品。Instragram也是格里茲曼為華為等贊助商進行代言推銷的主要平台之一。近期，格里茲曼等法國球星亦就法國國內發生的警察暴力案例加以公開譴責和呼籲。