法國將展開新冠病毒大檢測 勒阿弗爾市打前站

法國為防止第三波新冠疫情傳播，從12月14日開始在4個城市展開大量檢測試點。曾任總理、現任勒阿弗爾市市長的菲利普(Édouard Philippe)對媒體表示：“如果我們設法檢測到大量人員，我們將避免疫情的傳播”。除勒阿弗爾市之外，沙勒維爾-梅濟耶爾(Charleville-Mézières）、里爾(Lille)、聖艾蒂安（Saint-Étienne）也是首批大檢測的城市。核酸檢測是自願、免費的。參與者不需要預約，半個小時出結果。

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為防止第三波疫情，聖誕節前後，將在法國四個城市進行大規模的自願核酸檢測，這是法國的第一次以改善“檢測、預警、防疫”策略。 該活動將於12月14日星期一在勒阿弗爾拉開序幕。

勒阿弗爾市市長的菲利普在大量檢測前一天接受《星期日日報》記者專訪時表示：我們很難設定檢測多少人。在利物浦，他們設法在四天內對50萬居民中的三分之一進行了測試。 如果我們測試的人數能夠達到50％，那我就將是世界上最幸福的人！但實際情況告訴我們，檢測人數很可能達不到一半兒。

法國在聖誕節前發起大量檢測活動目的是告誡大家，要多家人負責；也要對朋友負責。法國衛生部長維蘭12日提醒大家，檢測是不能免疫的，大家檢測仍應該做好一切的防範措施。

勒阿弗爾市在5天的大量免費檢測中側重新冠病毒抗原檢測。勒阿弗爾市27萬市民分散在54個城區。前總理表示，自願檢測的民眾不用預約，來的人越多越好，測試結果在半個小時內就可以知曉。

為容納更多的檢測者，市政府動員了化驗室、藥房、診所。市政府體育活動大廳也改成了檢測中心。市政府還抽調了“ 250名護校學生、藥劑師、門診醫生、民防、紅十字會成員”。菲利普表示，勒阿弗爾市4所中學學生都將被檢測；他希望教師也起一個帶頭作用。

說起勒阿弗爾市成為大量檢測試點，菲利普表示，在第二波疫情傳播中，勒阿弗爾曾是“諾曼底受影響最嚴重的城市，高峰傳染率曾達10萬中有500人確診”。

其他參加大量檢測活動的城市還有東北部城市沙勒維爾-梅濟耶爾(Charleville-Mézières）、北部城市裡爾(Lille)、東南部城市聖艾蒂安（Saint-Étienne）。

近24小時單日確診人數仍過萬。為11533人;死亡人數為150人。死亡總數為57911人。

10月31日至11月1日，斯洛伐克進行了首輪全民新冠病毒抗原快速檢測。首輪共檢測362.5萬人，約佔全國人口三分之二，檢測發現了38359例陽性，感染率為1.06%。