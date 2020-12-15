法國開出明年經濟復蘇預測，但一切取決於疫情，是否還要封城宵禁

12月14日巴黎爆發的餐飲劇場等行業從業人員示威，中間牌子上寫着“放我們去工作”，而圖左棺材樣的牌子上寫着“餐廳死亡，酒吧死亡，迪廳死亡”。

12月15日星期二，法國國家統計與經濟研究所發布國家經濟走勢預測，認為明年上半年法國經濟將會逐步復蘇，但強調，復蘇的節奏和步速，取決於衛生狀況與疫情的曲線演變以及隨之下達的政策變化。

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法國經濟今年經歷了歷史性的重創，預計年度國內生產總值暴跌9%。根據法國國家統計與經濟研究所的預測，明年的經濟復蘇很有可能將受到疫情新一輪暴擊而重擔在肩，步履艱難。從今年年末的新一輪封城限足和從12月15日開始取而代之實行的宵禁政策，對經濟的影響立竿見影，最後一個季度的經濟在第一輪萎縮的基礎之上，預計再跌4%，與此同時新增被摧毀工作崗位有30多萬。全年遭到摧毀的工作崗位有69萬，其中60萬個是穩定工作崗位。失業率在年底穩定在了8%左右，從數字上看，這比第三季度尾聲的9%要令人稍感寬慰，但當中隱藏着一個事實：許多失去工作的人因現在沒辦法重新找工作，已經不在統計範圍之內。

放眼2021年，法國國家統計與經濟研究所認為暫時無法預估年度百分比數字，但指出“明年第一季度有望回升3%，之後在第二季度再回升2%”，稱“有希望在衛生情況逐步穩定下來的情況下，允許法國經濟活動程度在上下半年交替之際重新回到比疫情之前低3%左右的水平”。這一預測基於新冠疫苗的普及化，全國經濟重振計畫，以及歐盟整體政策，但仍舊需要寄最大的希望於控制住疫情，另外經濟復蘇，各行各業速度也不盡相同，目前遭受打擊最嚴重的例如餐飲，酒店，家政，交通等領域為法國國內生產總值貢獻大約10%，雖然有望重振，但很難恢復到2019年的水平。