更阻外國趁疫情併購法國上市公司 巴黎延長特別把關措施

法國政府決定把針對審查非歐盟國家投資法國上市公司的較低門檻的措施延長至2021年。根據這一措施，一旦法國財政部被告知有收購10%以上的法企股份的意向，財政部就有10天的時間來決定是否需要進行更深入的審查。這樣的審查可能導致交易被拒絕。此前法國政府審查非歐盟國家併購案起點標準是25%。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道稱，法國將更嚴格審查非歐盟投資法國上市公司的規定延長至明年底。

消息說，法國財政部周五表示，法國政府將把針對審查非歐盟國家投資法國上市公司的較低門檻延長至2021年。這一規定是在新冠危機期間實施的，原定今年底到期。法國政府在7月份臨時降低了歐盟以外投資者購買法國上市公司股份必須獲得批準的門檻，從之前的25%降至10%。

根據法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)在一份聲明中說，“在這種經濟危機時期，我們必須確保對我們的戰略公司進行保護。因此，我們將保持在法外國投資的10%的審查門檻。”

該措施原定今年底到期，但財政部表示將延長至2021年底。

路透社說，一旦財政部被告知有收購10%以上的法企股份的意向，財政部就有10天的時間來決定是否需要進行更深入的審查。這樣的審查可能導致交易被拒絕。