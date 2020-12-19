馬克龍染疫 防病疏忽或違規受批評

法國總統馬克龍染上新冠病毒震驚法國，也讓歐洲多國緊張。雖然法國疫情反彈嚴重，馬克龍近期公務更加繁忙，法國與歐洲以及國際事務均頻見馬克龍身影。究竟馬克龍是在何時何地被傳染，目前仍然無法確定。但馬克龍染疫受懷疑期間接觸的人，包括第一夫人，總理，議會主席等人，均告檢測陰性。媒體批評馬克龍本周初宵禁令頒後愛麗舍宮還過節般的10人工作晚餐可能就是疏忽違規的壞例子。

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法國總統馬克龍染疫隔離，但沒有停止工作，只是放慢了節奏。原本馬克龍的工作繁重壓力山大，據信每晚均深夜兩點才入睡，每早清晨就起身工作，但染疫後傳出的簡易視頻卻顯現馬克龍顯然的疲態以及罕見的憔悴。馬克龍告誡法國人要重視防疫，千萬不要疏忽鬆懈。他說，病毒會毫無選擇攻擊每一個人。

儘管馬克龍現身說法告誡法國人遵守防疫規定，可是法國輿論批評馬克龍自己並沒有完全遵守防疫規定。根據法國多家媒體曝料，馬克龍本星期三出現癥狀的前一天晚，總統府據報就有工作晚餐，桌上居然有10人之多。而根據新的宵禁規定，法國人應當晚上8點鐘就回家，睡覺，飯桌上最多不得超過6個人。

媒體追蹤馬克龍可能染疫的途徑或時機，發現馬克龍身陷許多工作飯餐，晚飯，中飯，都有很多法國內外的同僚，合作者與官員，防疫疏忽可能有很多的可指責。媒體還刊登馬克龍一時會上沒有戴口罩就打招呼以及與多人還握手致意的照片。

就總統府工作飯局10人進餐至半夜，而且都是男性官員，法國當紅主持評論批評馬克龍說，總統染疫至少表明他不是超人。雖然貴為總統但他就是一個普通人，違規中飯晚飯，幾近“凡夫俗子”。有媒體說，不能肯定馬克龍就是在這些飯局上被染疫，但無論如何，馬克龍沒有表現出好的帶頭遵守防疫例子。政府推出防疫指南與宵禁規定，桌上不要超過6人，可是總統府卻飯席至半夜，要法國人遵守，發號施令這就應該先帶頭才行。