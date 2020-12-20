百年法國選美卻曝反猶醜聞 各界譴責

法國昨天晚上興高采烈選出法國小姐，該選美恰逢百年大慶，因新冠病毒，選美頒獎儀式頭一次閉門沒有熱鬧的滿席觀眾捧場，但卻惹來推特論戰狂潮。爭議並非針對當選法國小姐，來自諾曼底的阿芒蒂娜佩蒂，而是由亞軍，來自普羅旺斯的阿沛莉爾貝娜莜姆含有猶太人血統。法國政界以及社會各界紛紛譴責推特網絡對貝娜莜姆的攻擊，並批評此一爭議為法國選美蒙羞。

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今年的選美，在29名18歲到24歲的法國各地當選小姐中競爭評選。諾曼底小姐阿芒蒂娜佩蒂稱後，亞軍則是普羅旺斯小姐貝娜莜姆。第三名是藍色海岸小姐拉拉高緹葉。

評選結果甫出爐，推特即刻出現攻擊，指責法國選美淪為猶太選美。攻擊推文引來眾多捧場，但也遭致批評論戰。譴責該推文反猶的反擊，鋪天蓋地。

據選美官方機構證實澄清，本屆亞軍貝娜莜姆是法國人，有意大利和以色列血統，也是普羅旺斯人。普羅旺斯所在帕卡大區主席穆瑟黎燁肯定，貝娜莜姆完全有榮耀代表該大區以及代表法國。

法國政府多位官員對於網絡反猶色彩的質疑，作出嚴厲批評。法國司法研究是否立案調查。

2020年當選法國小姐阿芒蒂娜佩蒂今天接受採訪，對此事件表示難過。阿芒蒂娜佩蒂說，她堅定支持，力挺貝娜莜姆。

雖然法國選美於一百年前由一名記者茅利斯德瓦雷夫倡議創辦，但只是在1928年才正式取名法國選美比賽。百年選美今年因病毒疫情，顯現歷史滄桑。