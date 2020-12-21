法國選美反猶案：調查也追責推特

法國政府以及法國同反猶作鬥爭協會今天均指責推特在剛剛發生的法國選美儀式中，大量推文充斥反猶言論以及散播仇恨醜聞，負有重要責任。批評聚焦推特毫無作為，不僅沒有阻斷反猶言論續推洶湧，而且至今推特仍然保留這些問題推文內容。推特至此沒有回應法國官方訴求。法國承認司法追究網絡平台違禁違法現象，在匿名保護面前jing'c碰壁。

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法國巴黎檢察方面已經就周末發生的法國百年選美儀式上，今年當選亞軍普羅旺斯小姐受到反猶侮辱攻擊事件，展開司法調查。立案理由稱案涉種族歧視辱罵以及慫恿散布仇恨。法國今年選美冠軍由諾曼底小姐阿芒蒂娜佩蒂奪得，亞軍則由普羅旺斯小姐貝娜莜姆當選。第三名是藍色海岸小姐拉拉高緹葉。因媒體介紹透露亞軍普羅旺斯小姐貝娜莜姆的父親原籍以色列，貝娜莜姆有猶太人血統，推特當晚湧現出大量侮辱貝娜莜姆，並諷刺謾罵選美儀式的粗暴推文。

法國各界對此感到震驚於憤怒。當晚推特引爆論戰，反擊反猶的推文排山倒海。

法國官方當晚介入，政府官員明確表態，譴責反猶；當局要嚴懲反猶侮辱的決心，溢於言表。法國官方與推特接觸，要求推特負責。但至此法國沒有獲得推特的回應。

根據法國同反猶鬥爭的青年協會批評，推特在此事件中有不可推卸責任。推特面對泛濫的反猶，煽動仇恨的推文顯示了無動於衷。不僅沒有在事件發起時採用過濾以及禁止手段阻止反猶推文泛濫，而且也沒有採取措施阻止蔓延以及消弭影響。

法國官方指責推特沒有按照自己的法規行使職責，推特明文規定禁止散布反猶以及種族歧視和煽動仇恨。

法國警方將按照司法立案調查要求，偵察推特上反猶推文的責任者，查證推文的身份。

但據法國官方說，目前遇到的困境是推特並沒有如許諾或希望的那樣，爽快合作協助查證。推特以及其他網絡平台均蒙有匿名保護罩。法國調查多次在匿名制牆壁前碰壁。

多個反對反猶組織對反猶行為長期在匿名制保護後逍遙法外非常憤怒。

此前法國與推特等世界網絡平台有過談判合作，多家網絡平台許諾加強司法監管與合作。法國此方面專家承認，網絡平台所在國家的司法，與經營地的司法差異，造成推特以及其他網絡平台追責困難。但法國官方說，調查此次反猶推文身份，追究犯罪責任，絕不妥協。

今年選美亞軍普羅旺斯小姐貝娜莜姆今天接受專訪，對該事件感到悲哀。她說，她沒有尋釁招惹任何人。可是我們現在是2020年了，還會有這樣的事件發生，讓她悲哀。