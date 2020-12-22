法國男影星克勞德·布萊塞（Claude Brasseur）離世

法國男影星克勞德·布萊塞（Claude Brasseur）2020年12月22日病逝，享年84歲。他的經紀人對法新社表示，他的死與新冠無關聯，在親人的陪伴下，他安詳地離開了。疫情下，他的喪禮將從簡，下葬地選在巴黎的拉雪茲神父公墓。

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布萊塞1936年6月15日出生在巴黎富區塞納河畔訥伊（Neuilly-sur-Seine）。但父母過早離異給他很大打擊。住宿學校沒有給他留下美好的回憶。高二他就輟學。後經人介紹到《巴黎競賽報》當記者攝影師。

他有機會前去採訪當時紅極一時的女演員埃爾維拉·波佩斯庫(Elvire Popesco)。波佩斯庫直率地對拍攝她的布萊塞說：你有一雙讓人過目不忘的眼睛。就憑這，你也不應該干這行。你應該去當一名演員。

自小心中就有志當演員的布萊塞再也坐不住了。他邊在優秀的音樂學院學戲劇邊參加影片中小角色的演出。從1959年進入演藝界至今，他曾經演過近百部電影，從不挑肥揀瘦，演好每一個大小角色，特別是喜劇中的變幻無常的角色。

外在近100部影片中，給觀眾留下最深印象的是1972年的《養老金》(le Viager)、1976年的《大象騙人》(un éléphant, ça trompe énormément)、1980年的《初吻》(le Boum)、2006年的《帳篷生活》(Camping)、2003年的《寶貝》(Chouchou)。

1980年的《初吻》講述了叛逆的女兒維克(Vic)不喜歡學業，老給家長找麻煩的不安分青年。出演維克這個角色的是在中國和日本紅得發紫的蘇菲·瑪索(Sophie Marceau)。蘇菲·瑪索處女作一炮走紅也和老演員克勞德·布萊塞扮演她父親有直接關係。

《初吻》一片女導演 達妮埃爾·湯普森 (Danièle Thompson)對法新社記者表示，失去布萊塞是不可估量的損失。她回憶說，當年選中蘇菲·瑪索出演《初吻》一片女主角，她萬分希望能得到老一代影界的鼎力支持；當她邀請家喻戶曉的老演員布萊塞（Claude Brasseur）出演維克父親時，她多麼害怕布萊塞會拒絕她。

法國男影星克勞德·布萊塞（Claude Brasseur）曾兩次獲得凱撒電影獎項。兩部獲得最佳男主角影片分別為《大象騙人》(Un éléphant, ça trompe énormément; 1977)和《警察之戰》(la Guerre des polices;1980)。