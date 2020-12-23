法英交通憑檢測放行 上萬大貨車動起來

法英海峽運輸在關閉48小時後重新開放但司機須經檢測陰性2020年12月22日

法國和英國今天12月23日早晨恢復加來海峽的客運通航。昨晚法國決定允許來自英國的法國人或有親屬在法國的外國人士憑檢測結果入境法國。由於變種冠狀病毒在英國肆虐，巴黎在兩天前宣布對英國關閉邊界。

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昨晚，多佛港結束了歷時48小時的通行禁令。法國，比利時當局都允許大貨車通過海峽，但條件是大貨車的司機，不論哪國人，需接受病毒檢測，並得到陰性結果，方可通行。

據法國工人力量FO工會統計，截至昨晚，因英國變種冠狀病毒而被困的大貨車約有1萬8000輛，其中5000-6000輛是法國貨車 ，估計被困在多佛港的大貨車有3000輛。還有一個問題是，通過邊境所必須的病毒檢測並不免費，工會呼籲由司機所屬企業支付檢測費用，但截至目前，工會尚未與各方就此達成協議。

巴黎昨晚已經批准法國人或在法國有親屬的人從今天開始，從英國通過飛機或海底隧道的歐洲之星列車進入法國。條件是這些人須提供72小時內的陰性檢測結果。

加來海峽的船運在今天早晨復航。但有人懷疑，變異病毒可能早已潛入歐洲大陸。加上聖誕節和新年兩個節日的家人團聚，法國衛生當局擔心染疫人數暴增，法國醫院害怕再度面臨爆滿的困局。

歐盟正在試圖與英國一起協調人員流動管控。如果說，法國，比利時，荷蘭已重新允許來自英國的人員入境，但德國和其他國家仍對英國採取邊境嚴控措施，可能要到1月6日才可能解除禁令。