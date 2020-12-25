擔憂禽流感 法國朗德省預防性撲殺4萬隻鴨子

法國近期發現禽流感採取了預防措施，西南部的朗德省12月24日決定為預防養殖場爆發禽流感，決定撲殺4萬隻鴨子。法國農業部23日也提高禽流感風險級別。

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法國西南部的朗德省於12月24日決定為預防養殖場爆發禽流感，在7個養殖場發現H5N8病毒後，決定擴大保護範圍，撲殺當地25個養殖場中的4萬隻鴨子，主要是由於鴨子容易被流感病毒感染。法國政府將補貼養殖場的損失，並排遣心理醫生幫助飼養者度過難關。

朗德省與科西嘉省屬於疫情重點防範地區。科西嘉省在12月16日發現今年第一起H5N8型禽流感疫情，隨後法國農業和食品部將全國的禽流感警報級別上調至高級，要求飼養者採取圈養家禽和消毒飼養場地等防疫措施，避免家禽和候鳥接觸，並採取禽流感疫情爆發地附近建立起3公里的保護區和10公里的監視區等更嚴格的衛生措施。

到目前為止在法國6省發現了18個禽流感感染區。

目前，法國相關機構正在進行禽流感疫情溯源工作。有跡象表明，H5N8病毒正在野生動物中如天鵝，海鷗等禽類中傳播。

2015年和2017年，法國西南部曾暴發大規模禽流感疫情，大量禽類被撲殺，導致數億歐元的經濟損失。