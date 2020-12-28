法方要求立即釋放被判刑的沙特女權人士

沙特女權活動人士盧延·哈特勒爾(Loujain al-Hathloul)被判5年8個月監禁。法國外交部副發言人12月28日呼籲立即釋放她。法國外交部表示：正如我們在無數場合公開說過的那樣，我們希望迅速釋放哈特勒爾女士;因法國一向為爭取人權和男女平等而不斷努力。

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沙特於今年11月底將對盧延·哈特勒爾Loujain al-Hathloul的審判轉移到與恐怖主義相關罪行有關的法庭。

據報道，2018年5月，就在沙特取消女性司機禁令的幾周前，盧延·哈特勒爾Al-Hathloul與十幾名女性活動家一起被捕。報道稱，與盧延·哈特勒爾Al-Hathloul一起被捕的部分活動家已被暫時釋放，而其他人仍被拘留，面臨“不透明”的法庭審判，罪名包括與外國媒體、外交官和人權團體接觸。

2018年6月底，沙特解除婦女駕車禁令。哈特勒爾帶頭致力於倡導女性駕車權，反對壓迫性的男性監護人制度。

在沙特阿拉伯，婦女與女童不論在法律上或實際生活中也受到根深蒂固的歧視，駕車禁令只是沙特婦女在生活各個方面被剝奪人權的一例。在該國，女性若沒有得到男性監護人的許可，不得出行、從事有償工作、接受高等教育或結婚。