法《世界報》： 重判張展是給世衛調查組的下馬威

公民記者張展，因報道武漢疫情而被拘捕，12月28日，張展案在上海開庭。

因獨立報道武漢疫情的中國公民記者張展被判刑。法國《世界報》12月29日發表題為“武漢新冠源頭調查透明是不可能的！”的社評文章。文章一開頭寫道：中國政府在世界衛生組織將動身調查新冠源頭之前給出的信息再清晰不過了。該報表示，為了國家安全，任何威脅到一黨專制的行為都被扼殺在萌芽中。

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《世界報》開頭寫道，與北京當局多次進行艱苦談判之後，由10幾名專家組成的調查小組將於2021年1月初動身前往中國調查新冠源頭。在這之前，12月28日上海浦東新區法院重判37歲的張展4年徒刑。她犯下的唯一罪行是記錄了首批遭封城的武漢居民的生活。

《世界報》表示：對張展的重判算得上是中國當局從各級發出的統一口徑的訊號。它告誡人們：調查病毒是否源自中國，特別是遭封城的武漢，那就不要講透明！《世界報》寫道，張展從今年6月起斷斷續續絕食，身體萬分虛弱，而且被看守所用鼻胃管強迫灌食。

張展訴訟案倉促結案，她以“尋釁滋事罪”被判4年重刑。《世界報》介紹說，張展是基督徒，曾是一名律師。她今年2月到武漢是為了親歷報道封城後人們的生活。該報表示，兩個月中，張展多次通過微信、推特、油管等網絡平台發布信息；接受海外媒體採訪。

法國媒體表示，張展視頻中展現的醫院擠滿了病患，這種場景與地方當局下的指令有衝突。《世界報》表示，張展平淡無奇的報道是在譴責共產黨使用威脅和恐嚇來維護健康秩序並控制新冠病毒的流行。

《世界報》認為，通過這些引人注目的視頻和訪錄，張展揭示了事實。而重判她的真正原因是為了“殺雞嚇猴”。該報寫道，張展的報道和中國政府當今表彰自己的基調相差太遠了。中國政府一再表明，自己“戰勝了史所罕見的風險挑戰”；“在極不尋常的年份創造了極不尋常的輝煌”。

在《世界報》看來，對張展的重判是要維護國家安全的迫切需要。該報最後表示，2021年7月1日，中國將迎來建黨百年華誕。無論是過去還是現今，只要對一黨專制帶來威脅，都要“力爭把可能帶來重大風險的隱患發現和處置於萌芽狀態。”