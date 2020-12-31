馬克龍：法國經歷了歷史性考驗

法國總統馬克龍12月31日發表新年賀詞。他回顧了國家經歷歷史性考驗的一年；對死於新冠病毒的6萬4千名法國人表示哀悼。總統還表示：新冠流行病仍將嚴重影響我們的生活，但我們大家都不要失去希望。

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總統馬克龍表示，艱難的一年讓我們看到了人的脆弱性；但正是在這中艱難時刻我們更加團結。總統還特別提及為抗擊疫情做出貢獻的醫護人員、警察、企業家。他還特別提及一位11歲名為呂卡(Lucas)的少年。他這麼小的年紀就懂得尊老愛幼。呼籲，可以把自己的平板電腦贈獻給了當地一個療養院，讓他們在禁足期間和親人保持交流。

法國總統在新年賀詞中還重申了國家在疫情嚴重期間給年青人、被迫停止工作的人和企業家相應的經濟補貼。總統表示：讓大家度過難關是國家的責任，花再多的錢也是值得的。總統還表示：如果我們現在做的選擇是不負責任的，那麼承擔後果的將是下一代，我們不能對不起下一代。

談及2021年，總統表示：我們要齊心合力不斷創新，創造更多的就業崗位；讓低迷的經濟復蘇起來。2021年將是一個尊重生物多樣性；更好保護環境的一年。

近來，專家和政界批評法國新冠疫苗接種速度太慢。總統表示，會儘力讓更多人能夠迅速接種疫苗。

談及英國脫歐，法國總統表示：英國不僅是的鄰國，它更是我們的朋友和盟友。總統還表示，英國最終脫歐都是不切實際的政治承諾和眾多的謊言造成的後果。

法國總統在新年賀詞的最後表示，新冠流行病仍將嚴重影響我們的生活，但我們大家都不要失去希望。