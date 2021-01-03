蓋達非洲支部宣稱對3名法軍士兵死亡承責

蓋達非洲分支周五在其宣傳平台發表聲明，宣稱對12月28法軍3名士兵在馬里遭遇爆炸死亡事件負責。該組織（GSIM）的危險性被為認為超過ISIS在非洲的分支。

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法新社1月2日發自巴馬科的消息，蓋達在非洲的分支武裝 "支持伊斯蘭和穆斯林組織 "，周五在其宣傳平台阿爾-紮拉卡（Al-Zallaqa）發表聲明，宣稱對12月28日在馬里造成三名法國士兵死亡的襲擊事件負責。

該組織是薩赫勒地區的主要聖戰聯盟GSIM(阿拉伯語縮寫為Jnim)。他們的聲明提到法國在該區域持續的軍事存在，穆罕默德漫畫，馬克龍以言論自由的名義為出版該漫畫辯護，以及法國政府對法國穆斯林的政策。

這個聲明似乎是向穆斯林說的："為了結束法國對薩赫勒地區的佔領，你們的聖戰者兄弟(GSIM)在高息-霍姆波利（Gossi-Hombori）之間的公路上，對法國佔領軍的車隊進行了一次行動，使佔領軍精銳部隊的三名成員喪生"。但這個聖戰聯盟沒有提供這起攻擊的細節。該組織呼籲法國民眾 "向法國領導人施加壓力，要求他們撤出馬里"。這個聲明的真實性已被美國監控聖戰組織網站SITE網絡中心認證。

法國在2020年向薩赫勒地區增派600名士兵，使法國在該地區的駐軍總數達到5100人。目前，法國當局正在研究局勢的演變情況。

去年11月底，法國新月沙丘行動的指揮官馬克-康魯伊（Marc Conruyt ）在法國國會向眾議員們表示，ISIS伊斯蘭國也在撒赫勒地區存在，但目前聖戰聯盟GSIM是薩赫勒地區 "最危險的敵人"。

1月2日又有一輛法國軍車在馬里遭遇自製爆炸物，兩名軍人觸雷身亡，其中一名女性，第三名士兵受傷。

法國總統府和武裝部隊參謀部昨天周六表示，一輛輕型裝甲車在執行偵察和情報任務時 "成為簡易爆炸裝置攻擊的對象"。這個情況與12月28日法國3名士兵殉職的情境類似。