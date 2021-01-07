美國暫停對法國產品徵收關稅

美國貿易代表處在一份公告中表示，希望等待有關其他國家和地區採用或正在考慮的數字稅的調查結果，做出相應的決定。2020年7月11日，美國商務代表處聲明稱，美國宣布對來自法國的13億美元商品徵收25%的關稅，本將從2021年1月6日生效。但在生效前被暫時擱置。

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為反製法國向谷歌、亞馬遜以及臉書等美國巨型互聯網企業徵收數字稅，特朗普政府將對法國進口產品，其中包括葡萄酒、奶酪以及化妝品、手袋等價值高達22億歐元的消費品徵收懲罰性關稅。加征關稅的措施本應1月6日開始，最後時刻被推遲。

2020年12月初；美國貿易代表萊特希澤曾宣布，法國數字服務稅“歧視”美國互聯網企業，考慮到相關“損害”，提議美國政府向香檳、奶酪、手提包等價值24億美元的法國輸美產品加征最高達100%的關稅。

萊特希澤在一份聲明中說，“301調查”顯示法國數字服務稅“歧視”谷歌、蘋果、臉書和亞馬遜等美國互聯網巨頭，給美國企業帶來“負擔”，同時也不符合現行國際稅收政策原則。

谷歌、蘋果等科技公司於20世紀80年代末發明了一種業內俗稱“雙層愛爾蘭-荷蘭三明治”的避稅策略，即將其在歐洲的部分營業收入先轉移到愛爾蘭或荷蘭等低稅率國家的分支機構再進行納稅。長期以來，法國和其他一些歐洲國家對互聯網巨頭利用歐盟稅法漏洞避稅心存不滿。

法國參議院7月批准了一項向跨國互聯網企業徵收3%數字服務稅的法規，適用於全球數字業務年營業收入超過7.5億歐元和在法國境內年營業收入超過2500萬歐元的企業。

美國貿易代表辦公室於7月10日宣布對法國數字服務稅啟動“301調查”。