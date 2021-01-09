法國第一夫人聖誕節時新冠病毒檢測曾陽性

法國歐洲一台今天報道稱，法國總統馬克龍夫人布麗吉特馬克龍曾於去年聖誕節期間檢測新冠病毒呈陽性，此時恰在法國總統馬克龍報告陽性檢測後自我隔離結束之際。馬克龍與布麗吉特曾前往瓦爾地區的布雷崗松堡度過聖誕節。該報道沒有透露布麗吉特在當地是否自我隔離或與其他家人相聚。

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根據此消息說，稍後，布麗吉特去年12月底30日和31日連續兩天的新冠病毒檢測，結果均報告轉陰呈正常。根據該報道，法國總統府沒有希望及時報告布麗吉特的新冠病毒檢測呈陽消息，因為馬克龍認為，雖然他向法國選民許諾透明公開報告總統的健康狀況，但是布麗吉特在聖誕節期間沒有公務與公共活動，檢測情況應與所有法國人一樣屬於隱私，因而沒有對外報告布麗吉特的檢測結果。

消息指布麗吉特檢測陽性卻沒有任何癥狀與不適。

不過，據歐洲一台消息說，布麗吉特檢測呈陽的消息沒有公告，或許為總統夫婦帶來微妙困擾，因為布麗吉特決心為推動法國民眾接種新冠疫苗作推動宣傳服務。而且作為法國巴黎與全國醫院公共募捐基金會主席，布麗吉特將很快於1月18日參加啟動支持醫療系統和推動接種疫苗的活動儀式，布麗吉特應當公開透明。

消息沒有說明布麗吉特檢測呈陽性的源頭，是否與總統馬克龍稍早檢測呈陽性有關聯。

法國目前聚焦推動民眾廣泛接種疫苗，因為法國較多民眾對接種疫苗抱有疑慮與猶豫。

據專家認為，民眾接種疫苗比率應該至少達到百分之70以上，方能夠有效免疫阻斷新冠肺炎病毒的蔓延。

稍早，法國媒體評論對政府宣傳推動接種疫苗緩慢僵化甚至官僚提出批評，也有評論批評布麗吉特沒有起到帶頭示範作用。因為在不少國家，領導人主動公開接種新冠疫苗，給民眾鼓氣示範，而布麗吉特年齡達到優先接種條件卻毫無動靜，遭到批評。但此類的批評也因涉及第一夫人的年齡，多少也被指為尖刻。