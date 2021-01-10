宵禁時間提前 馬賽出現英國變異病毒群聚性感染

法國新冠疫情沒有好轉的趨勢，政府目前排除了第三次全面禁足的措施。但從周日(1月10日)開始，另有8個省每日宵禁時間從晚20點提前至18點。此前15個實施宵禁的省份集中在東北、東南部。周日提早實施宵禁的省份包括中部、東南部，南部大城市馬賽也在其中。馬賽8日發現英國變異病毒群聚感染病例後，在疑似病例住宅區開始了大規模檢測。目前在23名確診病例中已發現8例屬於來自英國的變異病毒。

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1月8日，羅訥河口省首府馬賽宣布發現一起新冠變異病毒聚集性感染。5名從英國返回的僑民被確診後，立即檢測了他們接觸過的45人。45人中有23人確診，其中有8人被確診感染在英國發現的變異病毒。馬賽市長市長帕楊（Benoît Payan）1月10日兩次就群聚感染召開記者會。他非常擔心，表示需要分秒必爭，對一個住宅區進行病毒大規模檢測。住宅區人數不多，大約有30多位居民。

馬賽市出動了40多名海上消防員，希望以最大的力量控制住來自英國的變異病毒。目前被確診的23人中，除8人之外，其他人是否也感染英國變異病毒，大家還在焦慮地等待結果。市長和副市長均表示，我們必須立即做出快速反應，不能像往常一樣按部就班地檢測，要快上加快。追蹤測試後立即隔離有英國毒株的攜帶者。

市長帕楊還建議把他體育場改建成一個緊急接種中心。另外，法國衛生部已經批准了莫德納疫苗；衛生部長表示，從下個周一開始，法國將再獲得5萬劑莫德納疫苗。面對在野黨和部分醫生的批評，衛生部長維蘭表示，接種的人數很快將提升至10萬人。

法國不屈服法蘭西（France insoumise）領頭人梅郎雄1月10日表示，他不願意當實驗小老鼠。他說，他並不是一味抵抗疫苗，而是對德國和美國藥廠研製的輝瑞疫苗沒有信心。

他還表示：法國是一個大國，而她迄今為止尚未研製出“任何疫苗”，為此他感到“憤怒”。 法國實驗室賽諾菲和英國葛蘭素史克8日宣布，其抗新冠疫苗要到2021年年底才能“問世”，因為臨床試驗效果不佳。

1月10日宵禁時間被提前的省份為：謝爾省(le Cher)、阿列省(l'Allier)、科多爾省( la Côte-d'Or)、上萊茵省（ le Haut-Rhin)、下萊茵省( le Bas-Rhin)、沃克呂茲省(le Vaucluse)、上普羅旺斯阿爾卑斯省( les Alpes-de-Haute-Provence)、羅訥河口省(les Bouches-du-Rhône)。從下個周期二開始瓦爾省(le Var )和德龍省(la Drôme）兩個省也將把宵禁時間從20點提前至18點。

根據法國衛生部門公布的疫情數據，法國又新增15944例新冠肺炎確診病例，新增151例死亡病例。這離法國總統馬克龍去年年底希望的媒體確診人數低於5000的承諾差得很遠。