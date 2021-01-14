法國預估新冠疫苗行動將耗資公帑43億歐元

法國新冠疫苗的採購、接種、宣導及檢測行動，當局預估至少將耗資43億歐元。法國將把所有必要的手段放在桌面上來應對衛健和經濟危機的影響，這是公共財務預算部長，奧利維爾·達索普（Olivier Dussopt）周四上午堅定指出的。

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法國將把所有必要的手段放在桌面上來應對衛健和經濟危機的影響，這是公共財務預算部長，奧利維爾·達索普（Olivier Dussopt）周四上午堅定指出的。達索普是法國經濟部長布魯諾·勒·梅爾的得力助手，他受邀在南方廣播電台（Sud Radio）的訪談中特別提到，“購買疫苗，進行疫苗接種運動，進行檢測（全部免費）”至少將花費43億歐元公帑。

該金額已記錄在2021年的社會保障融資法案中，但若金額不足，將來還可以增加。 達索普指出，目前尚無法知道是否需要加強資金。 這筆款項僅是購買疫苗就得花費15億至20億歐元。 就這項巨額開銷，財務預算部長解釋說：“接種疫苗仍然是最好的投資”，並據理力爭解釋花費的合理性。

達索普還解釋說，此外，經濟部正在研究“如何改善團結基金的部署”。 由於開銷昂貴，團結基金可以帶給因疫情危機陷入困境的企業喘息的機會。根據他的看法，這象徵了在面對疫情衝擊下，無論耗資多少，無論需要多長的時間，也要予以回應的意志力。周四晚間18時，在內政部長讓·卡斯特克斯的記者會中，將有一些業者們所期待的宣布。

但是，一旦危機結束，就必須取消這種援助：部長說，“支出水平不能永遠這麼高”。但是，因新冠疫情導致的債務將不會以增加稅收來支付：這種在2008年和2012年經濟危機衝擊後所優先採取的解決辦法，並不是很好的解決方案，因為它過去曾“放慢了增長速度”。 相反，行政部門比較指望靠着迅速恢復增長，讓公共賬戶重回正軌