疫情新危機下 法國員工100％薪資的《部分失業》措施延至2月底

為因應新一波新冠病毒爆發危機，法國政府宣布，此前所提供企業員工能領取百分之百薪資的《部分失業》措施將延續至二月底。

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法國政府正在維持針對那些受疫情危機影響最大的領域予以協助的這一機制。 相關領域的領薪人員將繼續獲得其凈薪的84％。

根據巴黎人報指出，面對新疫情爆發危機，政府於1月14日星期四宣布了針對新冠病毒的因應新措施，重新開啟之前實施的部分失業補助行動。 這作法是一項對抗失業的主要武器，它可使企業在產業重新開工時，得以維持員工的僱傭，且無需花一分錢，而相關領薪員工可以獲得其凈工資的84％；法國政府宣布將此措施延期一個月。

勞工部長伊麗莎白·博恩曾在12月31日發布的一項法令規定中承諾，政府維持這種總體的支持措施直到1月底，“除非疫情衛健危機惡化”。

具體而言，在法律規定下，全部或部分關閉的行業，特別是文化、體育、滑雪站，員工在部分工時下仍能繼續領取100％的工資。 這項薪資補助只要政府實施其行政限制措施，即可繼續適用。

這項機制只要情況需要就繼續維持

對於諸如旅館業或大型活動業等的受保護領域，接受100％的薪資補助措施，也將持續到2月底。 從3月開始，如果企業的營業額與去年同期相比，下降了80％，補助比率將保持不變。 否則，僱主將分攤給付15％薪資。

其他不涉及100％薪資補助的企業。 在2月底之前，僱主就得自掏腰包，給付15％薪資。 而3月起，自付比率將提高為40％。