因疫情新變局 法國政府擬二月繼續關閉滑雪站

法國政府2020年底曾計畫於今年1月20日進行盤點重新開放自聖誕節假期以來關閉的滑雪站纜車可能性。 根據世界報消息，現由於疫情新狀況，行政單位應會延長這項禁令。

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法國滑雪運動將進入空白的一年。 根據世界報消息來源，鑒於學校放假，政府不會在2月初重新開放滑雪纜車。 根據政府高層的數個信息來源指出，“目前疫情狀況”不允許考慮這個作法。一名政府顧問警告說：“我們仍處於疫情高原，每天有近20,000個新增感染病例，而且各醫院醫療業務仍處於緊張狀態，因此我們必須保持警惕。” 對於那些冬季滑雪站，“絕對不能經濟問題優先於民眾健康問題的考量。”這是法國總理讓·卡斯特克斯（Jean Castex）周一在法國電視第5台“ C à vous”節目中確定指出的。 另一位部長也指出，“當馬克龍總統宣布關閉冬季運動勝地時，也提出以病毒散布的力道降低後，作為才能重新開放滑雪站的條件，而且必須每天新增感染案例少於5,000人。 但是，目前我們根本還遠得很……”。此外，這名部長還強調其擔憂：由於在法國不斷增多變種病毒案例，恐怕會再爆發新一波的新冠疫情。

聖誕節假期過後，法國當局告知，將無法在1月20日之前重新開放那些冬季滑雪站。事先政府以這個日起來作為評估重新開啟這項冬季活動可能性的切入點。

這項極其受到業者和觀光客期待的政府決定，應在周三或周四宣布，這是一位政府顧問指出的。這項決定將在所預定周三上午在愛麗舍宮圍繞馬克龍總統舉行的新一輪防疫保健委員會後宣布。周四，健康部長奧利維爾·韋蘭（OlivierVéran）將舉行新一輪新聞發布會。

在正常時期的滑雪季節，2月時，放假的法國旅客佔了冬季滑雪人數比率的三分之一。 在今年這個特殊的一年，由於缺少外國遊客，這個比率肯定會更高。

負責與專業人士進行協商的法國旅遊事務次長讓·巴蒂斯特·勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne），他於1月18日半遮掩地承認，這些滑雪站將不會重新開放，同時也強調目前疫情的嚴峻情勢。 他在France Culture電台上強調說 ： “我們知道二月是多麼的重要，但我們還必須考慮到這些在12月未曾出現，到了12月下旬及1月才初出現的變種病毒疫情。 很自然的，疫情狀況將引導政府決策。”