法國藥廠賽諾菲確認全球裁員研發部1700人

著名的法國製藥集團賽諾菲集團(Sanofi)，確認將進行其全球研發部門包括法國本地約1000名員工在內的裁員計畫。

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這家法國實驗室賽諾菲集團去年宣布將在歐洲裁員1,700人，其中包括在法國裁員1000人，這與該集團新任老闆保羅·哈德森（Paul Hudson）制定的企業戰略相配合。

法國賽諾菲實驗室於1月18日，星期一，確認了將削減該集團研發（R＆D）部門的僱傭員工人數。 賽諾菲法國總裁奧利維爾·博吉洛特（Olivier Bogillot）向法新社指出：“這符合我們去年6月宣布的消息。” ；此前，法國新聞台France Inter報道中提到，將在此部門裁員400人。

總裁博吉洛特還進一步說明：“在法國，將在三年時間內，在包括研發部門在內的不同單位，將有約1000名員工離開。（…）我們在去年6月發布了此公告，但需要時間去部署制定所有的戰略方向。”

賽諾菲去年宣布在歐洲裁員1,700人，其中包括在法國裁員1000，這與集團新任老闆保羅·哈德森（Paul Hudson）制定的戰略相對應。

博吉洛特說：“我們不能對這些數字發表準確的評論，也不能說離職的地點在哪裡，因為我們必須首先把這些信息提供給代表工作人員的機構。” 他還補充說：“但我們一直表示這將是一項自願性的離職計畫。” 預計將於1月底開始進入談判，然後在2021年下半年，開始執行前幾批的離職行動。

另據該集團的埃瑟里克Eysseric女士說，賽諾菲總共希望削減“在歐洲大約750名研發部門的員工，包括了法國的400個和德國的350個職位”。 她說，這個檔案可能會在1月28日舉行的，SARD，下屆中央CSE議程中提出。

賽諾菲（Sanofi）集團在2019年底宣布，希望合理化其支出，目標是到2022年能夠節約20億歐元，特別是停止對糖尿病藥物的研發，這也是其傳統核心研發業務之一，另外還包括了心血管疾病部門。