法國5名 7旬老者接種新冠疫苗後死亡引發關注

根據法國電台Franceinfo從法國衛生部獲得的消息，法國自12月27日開始新冠疫苗接種行動以來，共有139人接種疫苗後出現嚴重或意外不良反應，另有五名老者死亡。這一消息在輿論中引發不安。但現在很難確定這五名老者死因確實與輝瑞新冠疫苗有關。

廣告 繼續瀏覽後續

法國衛生部強調，這五名長者年紀都在75歲以上，而且都有基礎病。

到目前為止，歐洲各國官方統計數字顯示， 自新冠疫苗接種開始以來， 總共記錄有71例接種後死亡案例(不含法國）。死者幾乎全部是75歲以上老人。相關消息立即在網絡上傳播。

但這些死亡案例是否確實與疫苗有關呢？ 法國《世界報》18日在一篇事實核查文章中指出，很難證明死亡病例與疫苗有關，接種疫苗後發生死亡未必就是由疫苗所致。而由於法國大規模疫苗接種行動的首選目標是75歲以上容易感染新冠病毒重症的高風險、高死亡率人群，發生這種情況可能性相應增加。

挪威境內目前有33人在接種疫苗後死亡。《世界報》文章指出，挪威藥物監管部門對其中13例進行深入評估，認為在這些病例中，輝瑞疫苗預期的不良反應，諸如發燒、噁心等情況可能加速了一些身體虛弱的人的死亡。挪威藥物監管部門報告顯示，這13個死亡病例患者均在80歲以上，有人甚至已經90多歲。他們此前都有心臟或肺部疾病。現階段還無法確定新冠疫苗是否是造成他們死亡的直接原因。

至於社交媒體平台推特上有消息甚至說在法國濱海阿爾卑斯省有50人因新冠疫苗死亡。《世界報》這篇事實核查文章明確指出，這純粹是歪曲事實。相關推文說消息來自1月17日的《尼斯晨報》，但其實《尼斯晨報》那篇報道所說是在Ehpad養老院有50人死於新冠病毒感染。

推特上還有消息稱法國第一個注射新冠疫苗的長者,78歲的莫里塞特（Mauricette）接種疫苗後已經死亡。但相關內容幾天後已就再無蹤影。莫里塞特（Mauricette）本人則在1月19日如期接種了第二支疫苗。

美國一名護士12月17日接種疫苗時當場暈倒在地。相關視頻在網絡上廣泛傳播，成為那些認為新冠疫苗不可信的人的所謂證據。但其實該名護士第二天就在當地電視台上露面，澄清自己因為對疼痛過於敏感，經常會發生這種暈厥狀況。但她接種疫苗當天暈倒的視頻並沒有停止在網絡上傳播。