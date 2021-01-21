法國民議會投票通過延長衛健緊急狀態法

法國國民議會投票通過延長衛健緊急狀態法。不過，這還得等到參議院宣布後，俾能在2月16日之前最終通過這項衛健緊急狀態法實施日期的延長。

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法國的衛健緊急狀態法將延長至6月1日。 1月20日的星期三，儘管有國會左右兩派議員的反對，而且討論激烈。但投票結果，國民議會仍然通過了此延長提案。

這項延期法案僅以多數黨的113票即獲得通過。民代議員中有43名投反對票，四名棄權，這其中包括了中間偏右的政黨Modem團體，以及一個與前進共和（LRM）的盟友政黨Agir的一名議員在內。

衛生緊急狀態法是包括了那項下午18點全國實行宵禁在內的法律基礎。 它允許當局能採取緊縮措施，在整個或部分領土上限制或禁止人員的驛動往來、聚集或營業場所的開放，以及對法國部分或全國人口實施禁閉封鎖的可能。

法國健康部長奧利維爾·韋蘭（OlivierVéran）表示：“我了解大家的倦態和對擺脫危機的渴望。但我們不能取消與病毒對抗的任何工具。在現場，國會議員轉達了餐飲業者、大學生及滑雪站業者的擔憂。但部長說，“我們現在命在一懸”

不過，反對派表示反對把緊急狀態的“平淡化”，例如：共和國黨及共產黨。左派的法蘭西不屈服黨也指出，“完全掌權工具箱”的這種狀態可能持續到總統大選。 自由與國土派政黨指出：“我們不再民主”，就像議員尼古拉斯·杜邦-艾尼昂斷定說，行政單位“正在破壞信心”。社會黨努力提出初步拒絕議案的理由是：缺乏相關預算，但也徒勞無功。最終，這項衛生緊急狀態法的延長提案仍舊過了關。