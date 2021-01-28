僅次中車，阿爾斯通完成收購龐巴迪運輸在即，躋身世界第二

1月28日星期四，法國鐵路交通巨頭阿爾斯通正在準備即將在明天完結達成的競爭對手龐巴迪運輸收購事項，收購之後，阿爾斯通將在該領域躍居全球第二，僅次於中國中車。

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阿爾斯通收購龐巴迪運輸總金額預計最高達到53億歐元，吸收新血液之後的集團營業額預計達到157億歐元，訂單金額達711億歐元。根據計畫，收購結束後，阿爾斯通在全球70個國家的僱員將達到7萬5千人。

法新社指出，面對中國中車的壓力，阿爾斯通曾經希望吸納西門子交通，不過，這件事情在2019年2月被歐委會攔下，未能達成。這一法德“聯姻”失敗，一年之後，加拿大龐巴迪遇到的困難，使得阿爾斯通發出邀約，拿下了其鐵路運輸這一部分。阿爾斯通總裁亨利-普巴爾-拉法基表示，本次的收購，並沒有像之前一樣，在競爭監管機構那裡惹出麻煩，因為“阿爾斯通的弱項，正好是龐巴迪運輸的強項，反之亦然”。

本次收購完結之後，法國本土將結束阿爾斯通與龐巴迪並肩雙強的局面，阿爾斯通將攬獲法國市場幾乎主導的地位。法國運輸市場的其他參與公司還有西門子和西班牙鐵建，以及新秀-來自捷克共和國的斯柯達。斯柯達和阿爾斯通之間也正在洽談阿爾薩斯地區的一處工廠收購。