法國入境兩道檢查 別想矇混過關

自2月1日起，法國實施更嚴格的入境規定等防疫新規。出境和入境都必須持有護照、機票、出發前72小時內新冠病毒核酸檢測陰性證明、旅行證明和證明文件。機場除登機口檢查之外，邊防檢查站民警再將第二次核實。提供假證明者將受懲罰。

廣告 繼續瀏覽後續

2月3日，一名在法施工地打工的馬里人準備乘坐飛機飛回巴馬科，說要回國探望病重的母親。他登機前所需的證明都是齊的。但出境時邊防警察需要再核查一遍。

但邊防檢查站民警核查時問這名馬里人是否持有他母親病重的證明時，他說沒有。由此他無法起飛回巴馬科。

2月3日，一名法國人和加拿大女友想入境法國。他們向警方提供了在法國南部土倫市購買了一套房子的購房公證書。在回答邊防檢查站民警提出的問題時，他們兩人吞吞吐吐。邊防警察向出售土倫市房屋的公證所了解實情，結果他們根本沒有在法國購房，是在用假公證騙警察。這套房屋的確是在出售，但購買者並不是他們兩人。

作假的法國人被當場拘留；而他的加拿大女友不得不在機場購買另一張機票返回多倫多。他們兩人不是從多倫多直飛巴黎奧利機場的；兩人從加拿大多倫多轉往法國海外省瓜德羅普皮特爾角城(Pointe-à-Pitre)，再飛抵巴黎奧利機場。本想以購買房租這種“令人信服的理由”(motifs impérieux)入境，結果被邊防戳穿是假的。