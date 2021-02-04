新冠疫苗：法國關於健康“主權”的辯論

面對法國-奧地利生物科技公司Valneva將研製的新冠疫苗提供給英國，令法國政界群情激憤，表示法必須在健康事務上雙倍努力捍衛其“主權”。

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法國工業部長阿涅絲·巴尼爾·魯納切爾（AgnèsPannier-Runacher）周四在BFM電視台上保證說，法國“沒有失去機會”。實際上，根據她的說法，瓦爾內瓦（Valneva）公司直到秋天才能將疫苗交付給倫敦，因此是“在其他制藥商交付給法國1.5億劑疫苗之後”。

她還稱，法國已經向這家公司建議，提供高達80％的臨床研究需要的資金，可在法國沒有生產基地的這家企業，已經謝絕了政府的提議，並暗指英國說找到了“更好的地方”。

不過事件已經引發政界各方的批評潮。

國民議會極右派議員喬丹·巴爾德拉（Jordan Bardella）就稱：“為了全球化中其他新興大國的利益，法國首先為放棄主權付出了代價，更最重要的是，在科研方面的投資不足”。他特別呼籲“大幅度增加科研預算，並將企業重新搬回法國”，因為“今天對科研的投資將是為了明天的獨立付出的代價”。

法國崛起政黨負責人尼古拉·杜邦·艾格南（Nicolas Dupont-Aignan）也在周三推文說：“法國沒有及時反應，讓生產轉移去了英國，公司與英國政府簽署了一項巨大的預購合同，來為疫苗的臨床試驗提供資金！為什麼馬卡龍什麼都沒做？”。

右派共和黨，國民議會的副主席安妮·日內瓦納德周三也在電視媒體CNews上指出：“歐洲的戰略旨在加強獲得疫苗中的互助合作；而在法國並沒有獲得疫苗渠道的情況下，首先支持的是國家生產以及向能夠供貨的廠家購買疫苗，來加大疫苗的供給”。

左派方面，法共和不屈法國（La France Insoumise，LFI）要求將疫苗納入公共領域，不屈法國的第二號人物Adrien Quatennens指出，這一疫苗“實際上受到市場法律的約束，而且疫苗不能解決健康危機”。周三在法國新聞電台的節目中，他感嘆說：“自從疫情危機爆發以來，談到了健康主權，再工業化，企業的重新搬遷等問題；可這不是我們正在做的事情。”他呼籲總統馬克龍（Emmanuel Macron）“要言行一致”。