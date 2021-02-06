法國波爾多市一棟住宅樓爆炸 一死一傷

法國西南部城市波爾多市中心查特龍斯區(le quartier des Chartrons)一棟住宅樓傳出爆炸聲，一死、五人輕傷；一人傷勢非常嚴重。波爾多市出動了近80名消防隊員和5隻搜救犬。直到下午4點尋找出88歲老婦的屍體；她丈夫受了重傷，被送往醫院。波爾多市長趕製現場，設法安置無家可歸的居民。初步判斷是瓦斯爆炸。

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2月6日上午8點35分，這棟位於博里街(rue Borie)66號三層住宅樓發出酷似爆炸的聲音。臨近居民菲利普(Philippe)告訴法新社記者：巨響不像是爆炸聲，只覺得震耳欲聾。我聽到後立即開窗，開到一個穿着睡衣的男子，滿臉是血。他住所的房頂被掀開了，驚恐地在求救。

省長辦公室主任巴勒薩(Delphine Balsa)在記者會上表示：這棟住宅樓從2013年就不再使用煤氣了。隨後，搜救人員在一個私人車庫裡找到了煤氣罐。

和這棟樓緊挨着的另一棟樓已經倒塌，警方封鎖了現場。

21歲的呂錫(Lucie Perrouault)告訴記者：她和男朋友住在64號。一聲巨響後無數的碎玻璃從窗戶飛進來，他們倆都被畫傷，但是傷勢並不嚴重。另一名住在64號的馬埃爾(Mael)告訴記者：他被巨響吵醒，我的窗戶都碎了，浴室的屋頂也塌了。我出去看我的陽台上布滿了玻璃碎片。

臨近的商業店面的櫥窗玻璃全部成了碎片，數不清的碎瓦礫散落在街頭。

省長辦公室主任巴勒薩(Delphine Balsa)在記者會上表示：這裡人口密集；街道狹窄，今天沒有發生最糟糕的情況。