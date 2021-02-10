不堪校內醜聞壓力，巴黎政治大學校長宣布辭職

現年70歲的法國著名憲政學者杜哈梅爾（Olivier Duhamel）今年年初被其繼女卡米耶·庫什內（Camille Kouchner）以出版回憶錄的方式揭露了，他曾涉嫌性侵未成年繼子和亂倫的指控。杜哈梅爾在事發前曾擔任巴黎政治大學教授（總統馬克龍的母校，培養出法蘭西第五共和國6位總統，1位代理總統和14位總理）、法國政治學全國基金會（FNSP）（巴黎政治學院重要資助方）主席等職。杜哈梅爾事件發生一個多月後，被指事先對此事件知情而無作為的巴黎政治大學校長弗雷德里克· 彌雍（Frédéric Mion）2月9日致信全校師生宣布辭職。

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杜哈梅爾曾擔任法國憲法委員會主席顧問、歐洲議會議員。他在文化界也很活躍，是兩家出版社的編輯，長期出席歐洲電視一台、LCI電視台的節目。杜哈梅爾是馬克龍勝選慶功宴會的座上賓，曾撰寫《馬克龍式小詞》一書分析馬克龍的說話藝術。社會上，他還於2020年當選為法國世紀俱樂部（Le Siècle）主席。會址位於巴黎歌劇院旁的該俱樂部彙集了法國的政治、經濟、文化和媒體屆領袖。2020年，法國世紀俱樂部有766名成員和客人（尚未明確接納的成員）。據稱，該俱樂部唯一的活動是組織成員之間每月舉行一次晚宴。

今年1月7日上市的新書《大家族》中，該書作者杜哈梅爾的繼女卡米耶·庫什內揭露繼父在三十年前多次對自己年僅13-14歲的雙胞胎弟弟維克多（Victor）（化名）性侵，持續了兩、三年之久。書中，卡米耶稱，維克多睡覺前杜哈梅爾常常進入他的房間。。。。。。弟弟表示，他的繼父對他實施了性侵。多年後，卡米耶也曾跟家庭成員透露實情，不料母親非但不怪罪繼父，還酗酒麻木自己。弟弟維克多則自責“或許是我的錯”並擔心揭發繼父也沒人管。曾擔任過法國衛生部長和外交部長的生父貝爾納·庫什內（Bernard Kouchner）得知此事後暴跳如雷，並稱“要打爛杜哈梅爾的臉”，但最後也不了了之。

醜聞爆出後，杜哈梅爾最初拒絕回復。他隨後發布推文稱 “作為人身攻擊目標，並且希望維護工作單位的名譽，我辭去所有職務”。隨着事件得到關注，在法國成千上萬的人在社交媒體上使用“#MeToo亂倫”和“#MeToo同性戀”（#MeTooInceste，#MeTooGay）的標籤來分享他們自己遭受有關性暴力的經歷。《大家族》書中的內容被提前披露後，巴黎政治大學校長彌雍5日發布公告稱，對杜哈梅爾受到指控十分驚愕。聲明指，“我們強烈譴責一切形式的性別歧視及暴力。對個人尊嚴及其身心完整的尊重是學校的基本價值和原則”。公告還提醒學生學校開設熱線電話解答他們可能的心理及性暴力問題。

但彌雍最後向《世界報》承認，他之前已得知對杜哈梅爾的亂倫指控。然後，他向該報保證，已經與杜哈梅爾身邊的人取得聯繫，後者則告訴他，這些傳言是沒有根據的。根據《瑪麗安周刊》周二公布的一項調查，前政府秘書長、現任法蘭西島省省長馬克·紀堯姆（Marc Guillaume）承認，他曾兩次被告知有關杜哈梅爾的“性問題，但沒有包括亂倫內容”。紀堯姆在13日發布的一份聲明中表示，由於杜哈梅爾事件和與其共事，他將辭去巴黎政治學院董事會成員、世紀俱樂部副主席和 “權力”期刊聯合主編的職務。

紀堯姆稱，他是在2018年與前文化部長菲里佩提（Aurélie Filippetti）共進午餐後，由彌雍首次提醒告知這件事的，菲里佩提則是由她的兩個朋友告知的。《瑪麗安周刊》報道稱，在杜哈梅爾的亂倫指控被揭露的第二天，彌雍曾給菲里佩提打了兩次電話，並稱“我們不要讓他們認為我們事前知情”。在第二個電話中，彌雍要求她“不要證實紀堯姆知情”。

迫於壓力，彌雍通過聲明宣布辭職，並寫道“從刑事指控曝光後，我們學校經歷了一段非常痛苦的時期。報告指出（......）我在處理2018年收到的指控時出現了判斷錯誤，以及在此案暴發後，我對其進展的表達方式不一致”。他表示，“我認識到由此造成的混亂，並為此承擔全部責任。”

《世界報》報道說，巴黎政治大學的教師在法國社會享有非常特殊的地位。該校三分之一的資金是公共資金，以此減免了大學應承擔的大部分公共義務：其教授獲得的獎金使他們的工資更具吸引力。報道稱，最重要的是，當大多數巴黎大學只能向郊區擴張時，巴黎政治大學不可思議的關係網絡使它能夠從法國國防部手中低價買下，位於巴黎塞納河左岸拉丁區中心的炮兵豪宅（Hôtel de l'Artillerie）。這座由著名建築師威莫特（Michel Wilmotte）設計的14000平方米的建築將在2021學年開始時落成，這是彌雍在校長任上為該校150周年校慶的獻禮項目。