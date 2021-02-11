世衛仍建議接種阿斯利康疫苗 法國門診醫生準備接種

雖然受到南非在接種阿斯利康疫苗效應明顯降低，特別是抗擊變異英國新冠病毒有效的質疑，但是世衛仍建議接種該疫苗後，法國門診醫生和藥劑師開始準備大批接種 。

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南非在接種阿斯利康疫苗後報道抗拒新冠病毒效應明顯降低，特別受到應對英國變異新冠病毒效應有限的質疑。在經過世衛組織免疫戰略諮詢專家小組調查後，世衛的專家們仍然建議接種阿斯利康疫苗，包括65歲以上人群都可以接種。

阿斯利康疫苗獲得世衛接種綠燈後，法國門診醫生和藥劑師們開始準備大批接種該疫苗。

法國醫生協會已經通知門診醫生安排接種疫苗就診時間，就是從2月24日起就可以開始接種。為了有效使用疫苗，需要至少在48小時內給10個人接種，法國政府決定首先給50歲以上肥胖症和有慢性病患者接種，因此涉及3百到4百萬法國人。

法國計畫從下周三發放7萬劑阿斯利康疫苗，門診醫生可以開始接種，藥房的藥劑師還需等待。

世衛組織2月10日消息，上周，全球報告的新冠病毒感染總數為310萬，較前一周下降17%，迄今已連續4周出現下降。

世衛組織指出，這是世界自去年10月26日以來報告病例數量最少的一周，該組織在全球的六個區域均實現了病例數量下降，且有五個區域的降幅超過10%，其中非洲降幅最大，為22%、歐洲降幅19%、美洲17%。