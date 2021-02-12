法國疫情再度告急摩澤省300個南非巴西變種確診例

法國新冠病毒疫情局勢再度令人擔憂，摩澤爾省僅4天內就檢驗出300個南非變種及巴西變種病毒確診病例 。該省在前幾天已發現了200件這兩種變種病毒的案例。衛生部長奧利維爾·韋蘭（Véran）也不敢輕忽地本周五將動身趕往該地坐鎮指揮。

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法國衛生部長表示，將於本周五訪問該地點，並計畫與省長及當地民代進行磋商。衛生部長顯示了對法國新冠疫情的這項最新情況的特別關注，因為摩澤爾省發生“令人擔憂的情況”，僅在四天內就發現了300例南非和巴西變種案例。 該省在前幾天已經發現了200個這類變種病毒的案例。

韋蘭警告說，更令人擔憂的是，“摩澤爾省的感染案例不可能全都與群聚感染，與出國旅行或是與曾經出國旅行者接觸過的感染有關聯。”，他強調指出，當局尚不知道如何解釋這種感染病例數量增加的原因，而這可能表明了變種病毒開始不受控制地傳播。

此外，韋蘭在新聞發布會上，還把這些變種病毒分為兩類。首先 英國病毒，“更具傳染性”，但它無法勝過目前的疫苗。 英國變種病毒目前佔了感染病例的20％至25％，而上周為15％。

另外是，南非和巴西的變種病毒，即使它們的散播量較小，仍然也令政府特別擔憂。 “它們仍然還具有更強的傳染性，它們可能導致那些曾經感染過病毒者再次感染。 而且病毒設法繞過人類免疫力，對疫苗並不那麼敏感”。

韋蘭在提到造成法國海外省馬約特島的病毒大流行時指出，從17,000個病毒陽性測試樣品的研究結果顯示， “巴西和南非變種病毒確診案件的比例已經增加。 在全國範圍內約為4％到5％。”

這兩種變種病毒對其他省份的影響要比摩澤爾省小。在摩澤爾省之後，受影響最嚴重的地區之一就是多爾多涅省，大約有40個變種病毒案例。

韋蘭也迅速放棄了實施封鎖措施的可能性，他重申政府將盡一切可能避免這種措施。