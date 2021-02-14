法國核潛艇高調過南海 專家解讀巴黎無懼 北京微妙無動靜

法國新建核動力潛水艇即將入役鞏固法國核威懾引發關注。法國電視台昨天晚上播放長篇報道法國核潛艇建造與發展，面向世界。稍早法國法國國防部長帕利8日推文表示，法國核子動力潛艦“翡翠號”（SNA Emeraude）在“塞納號”支援艦（BSAM Seine）相伴下穿過南海海域。法國24台網站12日刊登的專訪，引述學者分析此舉背後的涵義指這是法國無懼中國，且將捍衛自身利益的訊號。評論指北京自然不喜歡外國海軍在這片海域航行，但法國也不是第一次這麼做。法國2019年就曾派遣巡防艦通過台灣海峽，北京隨後對此提出抗議。

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據中央社今天報道稱，法國軍艦高調通過南海，學者分析認為釋放無懼訊號。

法國國防部長帕利（Florence Parly）8日宣布，兩艘海軍船艦近期在南海巡弋，法國24台網站12日刊登的專訪，學者分析此舉背後的涵義。他們認為，這是法國無懼中國，且將捍衛自身利益的訊號。法國國防部長帕利是在推特上宣布核子動力攻擊潛艦“翡翠號”（SNA Emeraude）和“塞納號”支援艦（BSAM Seine）近期穿過瀰漫緊張氣氛的南海海域。

帕利沒有透露法國核潛艇前往南海的具體日期。據帕利寫道：“這支特殊巡邏隊剛才穿行南海。這顯著證明了法國海軍長期遠地部署的能力，與澳洲、美國和日本戰略夥伴並肩。”

據中央社說，然而由於中國主張擁有這片爭議水域的主權，法國很可能因此激怒北京。法國戰略和國際關係研究所（IRIS）亞洲安全專家布里塞（Jean-Vincent Brisset）向法國24台（France 24）表示，法國2020年9月開始的海上任務包含“在印太地區巡弋”，目的就是要展示“法國一直以軍事形式在該區存在”，這也是外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）2017年身為國防部長時的承諾。法國2019年甚至正式宣布“印太地區”防禦原則，展現法國對此區域的重視。布里塞指出，在美中南海緊張關係和澳中對峙的地緣政治脈絡下，法國企圖提醒世界，法國將捍衛自身在亞洲海域的利益。據布里塞還認為，在外交關係的全球脈絡下，這是法國表明它不害怕與中國間權力關係的一種方式。

據法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）向法媒表示，“就法律層面而言，法國海軍在全球各地航行並進行任務是合法的”。

北京自然不喜歡外國海軍在這片海域航行，但法國也不是第一次這麼做。法國2019年就曾派遣巡防艦通過台灣海峽，北京隨後對此提出抗議。儘管如此，法國還是決定重返該海域，而且還是派遣核子動力攻擊潛艦。“民意報”（l\'Opinion）軍事記者梅榭（Jean-Dominique Merchet）強調，“這釋放的訊號比巡防艦強多了”。

波恩達茲則表示，“這是在向澳洲、印度、日本夥伴展現我們並非只會講好聽話。法國必須展示已準備好行動以捍衛我們的原則，唯有如此，我們在這區域才會有公信力”。

據消息指出，巴黎這招似乎奏效，因為中國並未對翡翠號正式做出反應。波恩達茲覺得，北京在評估情況後，認為並無必要。原因除了在於這類潛艦單艘並沒有第一線威脅，更是因為中方的正式反應“可能會招致反效果”。

一方面，中國民意會有政府無法完全掌控該海域的印象；另一方面，對一艘未特別具有軍事威脅的潛艦做出過激反應，會讓其他國家更加覺得中國已把南海視為內海。在美中激化角力下，中國不需要再引起歐洲陣線的反抗。

據該報道，然而重點在於北京會沉默多久。帕利向法國24台表示，法國預計每年都會在本區巡弋。帕利補充，幾周後，法國計畫派遣“海陸兩棲艦隊”航行至日本。

無獨有偶，“摩爾研究所”（Institut Thomas More）研究員阿梅洛（Laurent Amelot）今天也以“支持台灣--歐洲政策面對中國侵略的策略原則”為題，在國際關係網絡媒體“外界大道”（Boulevard Extérieur）刊登專文。他指出，台灣近年反中情緒高漲，加上優異的抗疫表現與南向外交成效，讓台灣在國際能見度和操作空間上都與日俱增，這是北京不能接受的。而在北京增強軍事威脅與恫嚇的前提下，“歐洲應該提升其反應高度，並採取建構在其價值觀與利益之上的自主印太策略，支持自由與開放印太策略（Free and Open Indo-Pacific Strategies）”。

據中央社引述阿梅洛在文章最後寫道：“台灣應該在這歐洲新策略中佔有選擇性地位。有鑒於在該區的利益，法國聯合德國和英國扮演了重要角色，以共同建構這個成形中的區域自由新秩序。”