法外長：我們已和中國進入對外發展模式和影響力之戰

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）2月18日在接受法國國際新聞廣播（France Inter）採訪時談到，“我們已經和中國進入了（對外）發展模式和影響力的戰爭。”他指出，法國政府推出的新發展政策法案植根於地緣政治的影響。他強調，“我們要捍衛一種模式和價值觀。”

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法國國民議會的議員們17日晚審查了由政府提出的，“關於包容性發展和消除全球不平等現象”的對外援助法案草案。其目的是將法國對外公共援助的重點重新放在撒哈拉以南的非洲18個國家和海地。這一新法案的邏輯是向這些國家進行贈款而不是貸款。該草案於19日晚接受議會二讀，並將於3月2日得到表決。

勒德里昂就這一話題在採訪中表示，“法國將重回賽場。我們已經從（對外）發展援助中消失了。”他說，“我們把發展援助灑向遍地，因為我們的經濟能力有限，也許意志也有限，這讓我們無法有一個連貫的行動”。他誓言稱，法國正在對對外公共援助進行再投資，“以前我們會撒錢。有了新的法案，我們又回到了對我們至關重要的發展態勢中。”

依照該法案，法國將把對外公共援助的預算從原有的100億歐元上升至150億歐元，勒德里昂說，“重要的是，捐贈可以在重大問題上形成中心合力......它也是一場影響力的戰爭，我們還沒達到那個邏輯。”他說，對法國來說，這將涉及 “在教育、衛生、性別平等和全球變暖等領域開展具體行動”的援助計畫。記者提到，這場“影響力的戰爭”尤其關係到中國，中國持有非洲國家46%的債務。而中方的公共援助中，對外貸款則佔了不少的比例。

勒德里昂談到，法案中新提出的對外贈款的邏輯解釋是，使“這些國家不能再負債，因為負債讓他們陷入困境。”他說，“這是一個團結、效率和影響力的問題，因為在發展上，有一個模式的戰爭。那些把發展作為掠奪工具的國家要承擔責任。我們不是這種邏輯，我們是尊重主權和與第三國合作的邏輯。 ”

針對記者提問與其他國家相比，中國是否有更為奏效的“疫苗外交”的問題時，勒德里昂表示，這種與中國的競爭也適用於新冠疫苗的供應問題。他說，“我是就公告式（活動）的影響打了疫苗的。我時常看到機場停機坪上存放的疫苗劑量，來自中國。並不是因為你把疫苗放在停機坪上，就有疫苗接種政策。”

勒德里昂提到，歐洲和法國向發展中國家提供疫苗採取的措施有所不同，特別是通過全球取得機制（COVAX）以搶先訂購20億劑受到世界衛生組織或歐洲藥品管理局認證和臨床檢測的疫苗，並將在月底開始向最需要的國家派送等。

在談完疫苗援助問題後，記者問，“勒德里昂，我是否對你的意思理解明確，我們是否已與中國進入暗戰？” 勒德里昂回答說，“我們已經進入了模式和影響力，以及對不同發展概念（的戰爭）。我們將尊重涉及國家的自身發展，我們希望獲得夥伴並與他們和他們自身的機構一道（參與發展）。”

勒德里昂解釋說，在對外發展援助的問題上，法國不但希望與當地的官方合作，還期待與地方上的非政府組織合作，以此來確保不斷延續的項目能達成發展的目的。記者問，“這是否意味着與中國（的對外發展模式）保持距離，還是什麼意思？”。他說，“意思是，一種尊重涉及身份認同的發展方式”。勒德里昂後通過推特表示，“我們的新發展政策植根於地緣政治的影響。我們要捍衛一種模式和價值觀。”