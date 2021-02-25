法國家庭醫生周四起可替病患施打阿斯利康AZ新冠疫苗

法國民眾從周四（25日）開始，可前往自己的家庭醫生診所接洽注射阿斯利康新冠疫苗事宜。不過,所針對施打的患者人數仍然有限，據統計統僅約250萬人。

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如果說，醫生之前被動員起來在疫苗接種中心為患者接種新冠疫苗，那麼周四起，自由業的家庭醫生也可按照自己的做法替自己的病患顧客張羅這項疫苗接種事宜。這要歸功於阿斯利康疫苗的到來，它的儲存條件不如輝瑞和莫德納疫苗來的極低溫保存條件嚴格：包含十劑的小瓶可以在冰箱中保存48小時，在平常室溫下保存6小時。 在法國的54,000名醫師中，大約有29,000名家庭醫生已向相關的藥房藥劑師註冊以收到他們申請的這些疫苗劑量。

根據巴黎92區的克拉瑪特市的“法國全科醫生和醫學博士聯合會（FMF）”的名譽主席讓-保羅·哈蒙博士說這是一個重要的數字，因為學校放假，而且很多人在星期五晚上都沒有看到法國衛生部的衛生總局DGS的緊急消息。

法國家庭醫生工會主席雅克·巴蒂斯頓尼博士說，這些家庭醫生有動力參與進來，並希望貢獻己力的參與。 這只是一個開始，但仍然有許多懸而未決的問題。

一方面，所針對施打的患者人數仍然有限。因為這些家庭醫生被限定，只能向那些年齡在50至64歲患有長期病（糖尿病、哮喘、呼吸衰竭等）或肥胖症者提供這種阿斯利康疫苗。這代表了250萬民眾，也就是說平均起來，每位家庭醫生可施打50人，這個人數並不多。

據法國衛生部長奧利維爾·韋蘭指出，實際上，由於缺乏有關對於65歲以上人群施打阿斯利康疫苗的療效數據，法國高等衛生保健署（HAS）在現階段並不建議將阿斯利康疫苗用於老年人群；即使根據周一公布的蘇格蘭研究表明，“阿斯利康疫苗在老年人中也具有絕對驚人的功效”。