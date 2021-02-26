疫情：法國20省強化監控 總理籲巴黎市別出餿主意

法國面對冠狀疫情惡化和英國變種爆發，等待是否第三次禁足。但政府要盡一切可能避免統一禁足帶來的社會和經濟衝擊，眼下暫將巴黎和法蘭西島大區在內的20省置於“強化監控”之下。巴黎市政府建議乾脆禁足三周而後全面開放，被總理視為餿主意。

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法新社26日報道，法國今天周五26日仍等待政府可能將部分地區劃為禁足隔離區，而政府則重申，面對伴隨這一決定的經濟和社會利害關係，願意慢慢來。

目前覆蓋巴黎、里昂和馬賽的20個省，由於冠狀病毒疫情可能爆發，這些地方的居民周五醒來後發現，他們已被當局置於“加強監視”之下。媒體說，這屬於禁足緩期執行。

而法國蔚藍海岸部分地中海沿岸、尼斯周邊（東南部）和北海敦刻爾克，將在本周末和下周末受到隔離。這是今年的首次禁足。

別出餿主意

巴黎市長助理和市議會提議乾脆在首都實施三周的禁足，以便在禁閉結束時"有望重新開放一切"，包括酒吧、餐館和文化場所。這個主意受到餐飲業和文化娛樂界的歡迎。

但法國總理卡斯戴Jean Castex指出這是不可行的“餿主意”。他向巴黎市當局那些人說，你們明知道，由於變種病毒等等原因，這是不可能的事情。他還警告說，永遠不要胡亂說話。

法國總理卡斯戴昨天在與衛生部長偉蘭Olivier Véran一起舉行的新聞發布會上說："我國的衛生狀況已經惡化"。周三共有3萬1000例確診病例，是去年11月以來的單日最高數字"。他認為，壞就壞在英國變種，法國現在的感染病例中，有近一半是英國變種"。

面對新型冠狀病毒的興起，尤其是傳染性更強的英國變種，法國醫院被冠狀病毒患者的佔用率仍很高，一些醫生和科學家批評政府的漸進式應對策略過於觀望。指他們總是不能提前採取措施，而是跟在病毒後面跑！

曙光出現

據法國公共衛生周報宣布，上周法國新確診13萬8771例冠狀病毒感染病例，而前一周為12萬8662例。對衛生當局來說，這個情況仍然 "令人擔憂"。法國總理卡斯戴周四重申，他希望“盡一切可能推遲”實施嚴格的禁閉措施，以便 給"疫苗接種產生效果的時間"。

迄今為止，法國（6千7百萬居民）至少有260萬人接種了一劑疫苗，其中130萬人接種了兩劑疫苗。

希望之光正在出現。法國公共衛生局指出，疫苗接種在75歲以上人群中 "初見成效"，在2月15日的一周內，發病率有所下降，最重要的是，前一周社會機構的死亡人數 "急劇下降"（減少了22.5%，即143人）。據官方統計，冠狀病毒Covid-19已在法國殺死超過8萬5300人，主要是老人。