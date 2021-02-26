馬克龍與習近平通話未提維吾爾人問題引發批評

法國總統馬克龍25日晚與中國國家主席習近平通話。從中國官方通訊社新華社通稿以及法國總統府公報來看，雙方就雙邊關係以及共同關心的國際話題交換意見，但均未提及國際輿論廣泛關注的維吾爾人問題。法國學者對馬克龍在這次通話中，既不提維吾爾人問題，也沒有觸及香港問題提出批評。但總統府隨後就此做出澄清。

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的確，繼法國外長勒德利昂本周三在聯合國人權理事會上發言，譴責中國在新疆的“制度化鎮壓”之後，總統馬克龍在與中國國家主席通話中對此隻字不提有些令人意外。更何況，在勒德利昂此番表態之後，中國駐法大使館曾發表聲明，譴責所謂任何以人權之名，干涉他人內政的做法。

法國戰略研究基金會中國問題專家Antoine Bondaz在推特平台上評論指出，馬克龍在這次通話中沒有提及人權問題，尤其是香港和新疆的人權問題，實在令人難以理解。他認為這是一個嚴重的政治錯誤。他再次批評法國的外交政策缺乏一致性。

但法國總統府26日中午就此做出澄清，表示馬克龍在通話中談到這個敏感議題。法新社引述總統府消息指出，馬克龍在新疆問題上的立場非常明確，每次對話中都會重新提及。

此外，根據法國總統府關於這次通話的公報 ，雙方曾談及氣候問題。馬克龍肯定中國關於實現碳中和的承諾，希望在下次英法兩國與聯合國共同主持的峰會上，各方能拿出具體方案。馬克龍也希望推動中法兩國在民用核能、航空製造、太空技術創新，糧食加工等多個領域的雙邊合作。

馬克龍再次肯定中歐去年年底達成的投資協議，呼籲北京當局儘快批准國際勞工組織關於禁止強迫勞動的各項公約。

2020年最後幾天才出人意料地達成地中歐投資協定引發不少批評，原因之一正是近期不斷披露出的關於新疆任意關押維吾爾人的拘押營涉嫌有強迫勞動現象。法國一度以中國承諾杜絕強迫勞動為簽署投資協定的條件。中國政府此後在中歐投資協議中只承諾為批准國際勞工組織公約而努力。

中國官方通訊社新華社關於中法兩國領導人通話的報道，重點強調中法和中歐合作。習近平讚揚馬克龍的歐盟戰略自主的主張，希望中歐投資協定早日生效，但完全沒有提及國際勞工組織關於禁止強迫勞動的公約。

新華社通稿也沒有提及緬甸問題。而根據法國總統府公報，馬克龍就緬甸局勢，向習近平表達深切關注。

中國是緬甸的重要支持者。自緬甸2月1日發生軍事政變以來，中國始終拒絕稱推翻昂山素季領導的文人政府的行動為軍事政變。而緬甸民間反抗軍政權的公民不服從運動不斷擴大，軍方鎮壓也不斷強化。