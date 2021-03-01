法國前總統薩科齊被判3年徒刑含1年實刑 發表時間： 01/03/2021 - 14:44 尼古拉-薩科齊（Nicolas Sarkozy）2021年3月1日 AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT 作者： 古莉 3 分鐘 法國前總統尼古拉-薩科齊（Nicolas Sarkozy）周一3月1日被巴黎輕罪法庭判處三年監禁，其中包括一年實刑，罪名是所謂 "竊聽"事件中的腐敗和濫權。本案另兩名被告也獲同樣刑期。 廣告 繼續瀏覽後續 該事件於2014年被法國前總統薩科齊與他的長期律師蒂埃里-艾爾佐格（Thierry Herzog）的電話攔截“竊聽”引爆出來。巴黎輕罪法庭周一裁定現年66歲的前總統薩科齊與其律師艾爾佐格，以及前高級大法官吉爾伯特-阿齊貝爾（Gilbert Azibert）之間，締結了一項“腐敗契約”。律師艾爾佐格與前大法官阿齊貝爾也被巴黎輕罪法庭判處3年徒刑，其中一年實刑。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 法國 政治 司法