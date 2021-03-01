薩科齊被判刑

法國前總統薩科齊被判3年徒刑含1年實刑

尼古拉-薩科齊（Nicolas Sarkozy）2021年3月1日 AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

作者： 古莉 3 分鐘

法國前總統尼古拉-薩科齊（Nicolas Sarkozy）周一3月1日被巴黎輕罪法庭判處三年監禁，其中包括一年實刑，罪名是所謂 "竊聽"事件中的腐敗和濫權。本案另兩名被告也獲同樣刑期。